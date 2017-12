Foreign fighters | undici sono in Italia

Foreign fighters - continuano le espulsioni : 105 da inizio anno : L'ultimo rimpatriato oggi, un kosovaro, 28 anni, stava in Alto Adige. Un lavoro di intelligence, soprattutto scandagliando il web, sui social network e sui siti vicini all'integralismo religioso e ...

Minniti : "Possibile ci siano Foreign fighters nei flussi migratori" - : Il ministro dell'Interno è intervenuto margine di un'iniziativa sulle migrazioni organizzata al Parlamento europeo: "C'è un rapporto tra mancata integrazione e terrorismo. Servono risorse e sforzi ...

Terrorismo - Gentiloni : rischio Foreign fighters in Nord Africa : Tunisia, 26 nov. (askanews) - L'esaurirsi del conflitto in Libia e in Siria "può provocare fenomeni di ritorno di elementi radicalizzati e foreign fighters e questo può essere un fattore di rischio in ...

Terrorismo - Gentiloni : rischio Foreign fighters in Nord Africa : Tunisia, 26 nov. (askanews) L'esaurirsi del conflitto in Libia e in Siria 'può provocare fenomeni di ritorno di elementi radicalizzati e foreign fighters e questo può essere un fattore di rischio in ...

Terrorismo - serve una risposta unitaria contro il rischio 'Foreign fighters' : "Il suo potere militare è finito, ma non la minaccia che rappresenta". Così Marco Minniti, ministro dell'Interno al seminario del Gruppo speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea ...

Terrorismo - Minniti : «Rischio reale Foreign fighters tra i migranti» : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro...

Terrorismo - Minniti : 'Rischio reale Foreign fighters tra i migranti' : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro minaccia ...

Terrorismo - Minniti : 'Rischio reale Foreign fighters tra i migranti' : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro minaccia ...

Terrorismo - Minniti : «Rischio reale Foreign fighters tra i migranti» : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro...

Foreign fighters tra i migranti : "Rischio è reale" : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro minaccia ...

Nato - l’allarme sui «simpatizzanti» : il fronte Isis oltre i Foreign fighters : Oggi alla Camera il rapporto del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio oriente dell'assemblea parlamentare della Nato. Il livello di radicalizzazione in Europa è rappresentato anche da un substrato sociale in cui cresce il sentimento jihadista...

Nato - l’allarme sui "simpatizzanti" : il fronte Isis oltre i Foreign fighters : Oggi alla Camera il rapporto del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio oriente dell'assemblea parlamentare della Nato. Il livello di radicalizzazione in Europa è rappresentato anche da un substrato sociale in cui cresce il sentimento jihadista...

Contatti con i Foreign fighters e incitamento al jihad : espulsi tre stranieri Uno è stato rintracciato a Perugia : Perugia Tre cittadini stranieri, due marocchini e un tunisino, sono stati espulsi dall'Italia con un provvedimento del ministro dell'Interno Marco Minniti. Due erano in contatto con i foreign fighters ...

Terrorismo - espulsi tre nordafricani : "Legami con i Foreign fighters" : Due cittadini marocchini ed un tunisino sono stati espulsi dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Con questi ultimi provvedimenti, sono 96 le espulsioni eseguite con accompagnamento nel proprio Paese nel corso...