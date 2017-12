Football Americano | Calendario 2018 | tutte le date e gli eventi da seguire Il programma

Football Americano - Europei 2018 : l’Italia è ambiziosa e vuole tornare in pianta stabile tra le grandi : Si avvicina il 2018, annata importante per il Football Americano in Italia. In estate, infatti, torneranno i Campionati Europei, che vedranno il Blue Team ritornare tra le grandi nazioni di questo sport. Una promozione arrivata sul campo solo per metà: gli azzurri hanno infatti vinto il loro torneo di qualificazione, ma lo spareggio con la Danimarca non si è disputato, a causa delle frizioni e delle scissioni all’interno della Federazione ...

Dal barcone nel Mediterraneo alla squadra di Football americano. “Anche così integriamo chi viene dall’inferno” : L’integrazione passa anche da qui. Dalle periferie di Roma, dai campi impolverati e polverosi lontani dal centro. Da un gruppo di ragazzi che ha accolto due migranti nella loro squadra di football. “Abbiamo deciso di puntare sull’integrazione per dare una possibilità a chi ha lottato per arrivare fin qui – racconta Giacomo Tancioni, presidente della Legio XIII – Per dare un segnale, per far sentire anche agli altri ragazzi ...

Football Americano - NFL 2017-2018 : rottura del crociato anteriore e stagione finita per Carson Wentz. Notizia terribile per Philadelphia : Quel che si temeva è alla fine arrivato. Carson Wentz, quarterback dei Philadelphia Eagles, salterà il resto della stagione per la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio rimediato nel corso della gara di domenica, contro i Los Angeles Rams, quando il giocatore al secondo anno ha subito un doppio placcaggio nel tentativo di entrare con la palla in end zone. A confermare la Notizia dello stop è stato Doug Pederson, ...

Il Football Americano sotto la neve : Foto bellissime scattate durante la partita tra Buffalo Bills e Indianapolis Colts The post Il football americano sotto la neve appeared first on Il Post.

Football Americano - NFL 2017-2018 : New England e Philadelphia schiacciasassi. Giorgio Tavecchio resta a guardare. New Orleans vince in rimonta : Classifiche che vanno via via definendosi nell’NFL 2017-2018. Dopo la Week 11 la situazione in vista della postseason appare sempre più chiara, anche se la lotta sarà come sempre aperta fino alla fine. In testa alla AFC ci sono ovviamente i New Englans Patriots, che nell’incontro giocato a Città del Messico hanno letteralmente schiantato gli Oakland Raiders per 33-8. Dopo l’inizio di stagione poco convincente, i Pats si sono ...

Football Americano - doppia speranza per i Duchi : Il team Under 16 scenderà in campo alle 14 a Firenze, nella splendida cornice del Guelfi Sport Center, forse il miglior impianto per il Football in Italia, che porta il nome dei padroni di casa. Si ...

Football Americano - Europei 2018 : i convocati dell’Italia per il terzo raduno della stagione : terzo raduno stagione per l’Italia di Football americano sulla strada verso gli Europei 2018. La Nazionale si ritroverà il 25 e 26 novembre a Bologna per una nuova serie di allenamenti, utili all’head coach Davide Giuliano per proseguire il lavoro di scrematura del roster fino ad arrivare ai 45 che parteciperanno alla manifestazione continentale. Sono 96 gli atleti convocati, tra conferme e novità rispetto alle scorse due sessioni, ...

Football Americano - NFL 2017-2018 : Atlanta schianta Dallas e si rilancia per la postseason. New England vola sulle ali di Tom Brady : Week 10 nell’NFL 2017-2018. La postseason è sempre più vicina, comincia ad intravedersi e molte squadre sono quindi chiamate a compiere quello scatto in più per staccare l’ambito pass. Una situazione che descrive perfettamente la vigilia del match tra Atlanta e Dallas, entrambe con le spalle al muro. Nel big match del weekend sono stati i Falcons a prevalere, con un perentorio 27-7 in trasferta. I Cowboys hanno mostrato la versione ...

Football Americano - NFL 2017-2018 : Tavecchio field goal da 53 yards. Philadelphia sa solo vincere. Successi per New Orleans e Carolina. Oakland batte Kansas City : Giro di boa nell’NFL 2017-2018. La Week 9 ha segnato l’inizio della seconda parte della stagione regolare, che porterà dritti all’appuntamento con la postseason. La miglior squadra della lega continua ad essere Philadelphia. Gli Eagles hanno schiantato Denver Broncos, la miglior difesa fin qui, per 51-35 grazie ad un’altra grande prestazione del quarterback Carson Wentz, che anche ieri ha lanciato per 4 TD (15/19 e 199 ...

Amazon Video - tutti gli appuntamenti di novembre. Football Americano - serie TV e la 'Pilot Season' : A novembre saranno trasmessi in live streaming anche tre match del campionato di Football NFL : Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals il 9/11, Tennessee Titans vs. Pittsburgh Steelers il 16/11, ...