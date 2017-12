Fiorentina | Maxi Olivera si sfoga e prepara l’addio | le parole del terzino viola

: #Fiorentina, #MaxiOlivera si sfoga e prepara l'addio: le parole del terzino viola - CalcioWeb : #Fiorentina, #MaxiOlivera si sfoga e prepara l'addio: le parole del terzino viola - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Fiorentina, Maxi Olivera tuona: 'Non sono felice' - interclubpavia : Fiorentina, Maxi Olivera tuona: 'Non sono felice' - GoalItalia : Maxi Olivera è pronto a salutare la Fiorentina: "Voglio giocare" #FiorentinaMilan -

(Di sabato 30 dicembre 2017)sta trovando pochissimo spazio nella. A gennaio quasi sicuramente lascera il club. Intanto iluruguaiano hato tutta la sua rabbia all’emittente radiofonica Sport 890: “C’è stato il cambio di allenatore e nelle ultime settimane non sono stato impiegato quanto speravo. A gennaio si riaprirà il mercato: vedremo cosa succederà, al momento non so nulla.Vedremo quale sarà la soluzione migliore: vorrei giocare di più e non sono contento. Il mio desiderio sarebbe quello di rimanere a giocare in Italia. Laè un grande club e a Firenze mi trovo molto bene ma l’importante per un calciatore è giocare”. L'articolosil’addio: ledelsembra essere il primo su CalcioWeb.