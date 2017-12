Fiorentina | il punto su Hagi | Gilberto | Lo Faso e Zekhnini

DIRETTA / Fiorentina Genoa (risultato finale 0-0) streaming video e tv : buon punto per i Grifoni : DIRETTA Fiorentina Genoa info streaming video e tv: 17^ giornata di Serie A, una classica sfida di scena al Franchi. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 16:52:00 GMT)

Pronostico Fiorentina Roma/ Il punto di Giuseppe Giannini (esclusiva) : Pronostico Fiorentina Roma : intervista esclusiva a Giuseppe Giannini sulla partita in programma oggi e valida nella 12^giornata del Campionato di Serie A1.(Pubblicato il Sun, 05 Nov 2017 02:24:00 GMT)

Fiorentina - Corvino fa il punto sul rinnovo di Chiesa : “ecco come ci muoveremo” : “Il presidente Cognigni ha puntualizzato e precisato che Chiesa e’ un giocatore a cui otto mesi fa abbiamo voluto rinnovare il contratto, dopo trenta partite da quel prolungamento Federico ha dimostrato di meritare un altro miglioramento importante in questo senso. Lo vogliamo fare ma senza proclami e senza troppe forzature perche’ tutte le cose vanno fatte attraverso le trattative. Vogliamo dare un segnale importante per chi ...