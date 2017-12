Festa in piazza a Trieste | vetro vietato e Rive chiuse

Festa DI CAPODANNO IN PIAZZA - Prescrizioni ed indicazioni valide il 31 dicembre e 1 gennaio a Ferrara - DOCUMENTAZIONE SCARICABILE : Una FESTA di PIAZZA partecipata e sicura: le modalità di accesso e i dispositivi per la sicurezza di tutti 29-12-2017 / In primo piano La Sicurezza in occasione dello Spettacolo in PIAZZA e l'Incendio ...

Il Capodanno a Cuneo è anche all'aperto con la Festa in piazza Europa : piazza Europa, a Cuneo, l'ultimo dell'anno ospiterà la quattordicesima edizione del Capodanno in piazza. Capofila dell'evento l'associazione All4U, che lo organizza con il patrocinio e il contributo ...

Il capodanno in piazza Ranzoni a Verbania : la Festa a ingresso libero a cui non mancare. Con Dj Paolino di Radio 105 : Dalle 00,30 alle 02,30 dj set con special Voice 'Paolino' di Radio 105 e spettacoli ed acrobazie curati dalla compagnia 'Le Salamandre'. Organizza E20 VB

Festa in piazza a Fogliano e la Pro Loco si veste a lutto : La Pro Loco di Fogliano partecipa alla maniFestazione organizzata dall'amministrazione comunale in piazza per gli auguri, ma lo fa con il lutto al braccio. Decisione forte che lancia un messaggio al ...

Perù - maniFestanti in piazza contro grazia a ex presidente Fujimori : Migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città del Perù per protestare contro la grazia concessa all'ex presidente Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per crimini fra ...

Brindisi a Natale - in piazza Vittoria la Festa dell'arte di strada - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ... promossa dall'Amministrazione comunale, sabato 23 dicembre alle ore 18.30 c'è quello con "Artinstrada": in piazza arrivano gli artisti dell'associazione "La Farandula" con tre spettacoli tra danza, ...

"BRINDISI A NATALE 2017" - IN PIAZZA VITTORIA LA Festa DELL'ARTE DI STRADA : ... promossa dall'Amministrazione comunale, sabato 23 dicembre alle ore 18.30 c'è quello con 'ArtinSTRADA': in PIAZZA arrivano gli artisti dell'associazione 'La Farandula' con tre spettacoli tra danza, ...

Natale 2017 - in Piazza della Vittoria si fa Festa con l'arte di strada : Sabato prossimo 23 dicembre, a partire dalle 18.30, un programma per grandi e piccoli con tre spettacoli di animazione natalizia di arte circense, giocoleria e teatro di strada. In Piazza Vittoria si fa festa con l'arte di strada. Tra gli appuntamenti in calendario per la rassegna

Ens Calabria in Piazza Montecitorio a maniFestare per i diritti dei sordi : ... favorevoli, mentre si è ancora in attesa di quelli della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della VII Cultura , Scienza e Istruzione . È per questo motivo che con grande ...

Capodanno : a Belluno Festa in piazza e mercatini per tutti i gusti : Belluno, 13 dic. (AdnKronos) - La festa di Capodanno a Belluno sarà ospitata in piazza dei Martiri, organizzata dal Comune di Belluno con il supporto dell'associazione BellunoLaNotte. La manifestazione avrà inizio intorno alle 19.00: è prevista musica per tutta la serata con la presenza di uno o più

Roma - piazza Navona - aut aut del Comune : 'Niente Festa se non si paga la sicurezza' : Il rischio è alto e dunque su piazza Navona e sulla festa della Befana i dispositivi di controllo dovranno funzionare come orologi svizzeri, soprattutto alla luce dell'attentato di ieri a New York. ...

Como - in migliaia in piazza per la maniFestazione antifascista : migliaia di persone sono giunte a Como per la manifestazione indetta dal Partito Democratico contro i naziskin dopo l'incursione al Chiostrino di...

Piazza vuota a maniFestazione M5S a Roma - Di Battista : "Un misunderstanding" (LaPresse) : Doveva tenersi un'agorà pubblica a Piazza Montecitorio a Roma del Movimento 5 stelle con la presentazione del programma su costi e privilegi della politica ma solo pochi attivisti si sono presentati all'appuntamento. E così nessun comizio ma i parlamentari pentastellati si sono dedicati al volantinaggio per le vie del centro della capitale. "E' ...

Pizza Unesco - il 14 dicembre Festa in piazza del Gesù a Napoli : Napoli, 7 dic. (askanews) La Pizza in piazza, giovedì 14 dicembre, per celebrare l'arte del Pizzaiuolo napoletano riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco. Dalle 11 alle 15, ...