Festa di Roma | tutte le info per accedere all' area

Capodanno a Roma - tutti gli eventi : dal Circo Massimo all'Eur una Festa lunga 48 ore : Due giorni di festa ma anche di disagi per i Romani in occasione del Capodanno. E se dal comando di via della Consolazione, i vigili urbani garantiscono che non si ripeterà il forfait della notte di ...

Capodanno a Roma - deviate linee di bus per Festa a Circo Massimo : Roma, 29 dic. (askanews) Domenica sera al Circo Massimo è in programma la festa per salutare il nuovo anno. Già dalle 19 scatteranno le chiusure al traffico su via del Circo Massimo, via dell'Ara ...

La Festa di Roma 2018. Una notte di luci e spettacoli : ... maratone cinematografiche, il Capodanno dei bambini al Giardino degli Aranci, l'alba al Ponte della Scienza con un pianistico 'saluto al sole'. Per non dire del primo dell'anno con il suo fiume di ...

Tennis - le ricorrenze del 2018 Festa per Roma e l'Era Open : Per la cronaca solo tre giornalisti stranieri seguirono quell'importantissimo torneo: l'americano Bud Collins, la francese Judith Elian e il nostro Gianni Clerici. 2018 - L'anno che verrà segnerà ...

"Si sposano!". Festa grande a Uomini e Donne - dopo anni d'amore è arrivata la proposta più romantica di sempre. Un momento veramente ... : Chi è Giovanni, il compagno e futuro marito di Teresanna? Giovanni è napoletano ed è estraneo al mondo dello spettacolo. Ha conosciuto Teresanna dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo ...

Festa Toro - Roma fuori da Coppa Italia : Flop Roma e giallorossi fuori dalla Coppa Italia. Il Torino passa per 2-1 all'Olimpico nella sfida valida per gli ottavi di finale e elimina la formazione di Di Francesco dal torneo. In un match ...

Roma - residenti e commerciati esasperati : basta maniFestazioni nel centro storico : "Alla fine ci rimettiamo sempre noi". Commercianti e residenti sono furibondi per l'ennesimo corteo che attraversa il centro storico, per di più nel sabato prima del Natale, quando le allettanti ...

Roma - tavolo tecnico in questura : utimate le misure di sicurezza per la maniFestazione di domenica : Si è appena concluso il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido MARINO, nel corso del quale sono stati definiti gli ultimi dettagli del quadro operativo e pianificazione dei servizi per la ...

Questura Roma - ultimate misure sicurezza per maniFestazione domani : Roma, 15 dic. (askanews) Si è appena concluso a Roma il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, nel corso del quale sono stati definiti gli ultimi dettagli del quadro operativo e ...

Festa di Roma di Capodanno - Guadagno (M5S) : “Sarà un evento all’insegna del divertimento e della sostenibilità” : “Oltre 100 spettacoli, performance teatrali, musicali e artistiche di ogni genere, un migliaio di artisti coinvolti. La Festa di Roma di Capodanno, organizzata grazie all’intenso lavoro profuso dall’Assessorato alla Crescita Culturale e alla Commissione Cultura di Roma Capitale, si preannuncia particolarmente esaltante e ricca di momenti di svago per cittadini e turisti, che potranno parteciparvi […] L'articolo Festa di ...

Roma. La Festa della Befana è pronta a partire : “La Festa della Befana è pronta a partire, nel segno della legalità. Gli operatori hanno registrato e presentato il contratto di attuazione del piano sicurezza elaborato dall’Amministrazione e approvato dalla Prefettura e dal Tavolo tecnico, assumendosi interamente gli oneri dell’esecuzione…Continua a leggere →

Roma. Capodanno 2018 : Festa collettiva per 24 ore : Un grande evento collettivo. La festa di Roma 2018 avrà un cast di livello internazionale, che accompagnerà per 24 ore il Capodanno di cittadini e turisti di ogni età, con il coinvolgimento di 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo…Continua a leggere →

Capodanno 2018 a Roma : Festa di 24 ore con mille artisti e oltre cento spettacoli : Il modello dello scorso anno si ripete. Niente concertone della tradizione per la notte del 31 dicembre ma eventi sparsi nell’area centrale della città, dal Palatino al ponte Garibaldi passando per il...

La Festa di Roma - Luci - musiche e mille artisti : ecco il Capodanno romano 2018 : Tra le maniFestazioni più attese, 'Aspettando l'alba' dalle 03.00 fino alle 07.00 turisti e Romani saranno guidati in una passeggiata di trampolieri musicanti dal Teatro India al Ponte della Scienza ...