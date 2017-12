Fede e mercato? Vanno nella stessa direzione

: RT @FLuccisano: Quando vi dicono "si stava meglio una volta", quando vi parlano dei "rimedi naturali", quando vagheggiano di un "ritorno al… - fede_200_ : RT @FLuccisano: Quando vi dicono "si stava meglio una volta", quando vi parlano dei "rimedi naturali", quando vagheggiano di un "ritorno al… - fede_200_ : ?? “squadra che vince nn si cambia” (zero mercato perchè senza la Juve che ruba avremmo vinto...terzi) - NoiperLORO1 : @bethambrosi Agnus Dei Qui Tollis Penata Mundi, lasciati sgozzare ai piedi dell'altare certamente non simbolo di… - NoiperLORO1 : Agnus Dei Qui Tollis Penata Mundi, lasciati sgozzare ai piedi dell'altare certamente non simbolo di fede ma carne e… - lorelui_fede : @Inter Se dopo il mercato di gennaio ci saranno ancora in squadra Brozovic e João Mário, non vedrò più partite dell' Inter! BUON ANNO NUOVO -

(Di sabato 30 dicembre 2017) Il nuovo lavoro di padre Robert Sirico, A difesa del. Le ragioni della libertà economica (Cantagalli, pagg. 264, euro 17), esce in un momento particolare della storia della Chiesa. Con il papato di Francesco, in effetti, si sta assistendo a una netta offensiva ideologica che sembra volere archiviare molte conquiste degli ultimi decenni: soprattutto se si pensa a talune encicliche di Giovanni Paolo II, davvero critiche verso ogni forma di socialismo e burocratizzazione della società. Mentre in passato il mondo cattolico aveva mostrato forte attenzione per le ragioni della libertà umana e aveva saputo valorizzare lo spirito creativo che informa l'universo delle imprese, oggi in Vaticano sembra prevalere un populismo schierato con il potere: che invoca di continuo lo Stato e chiede una sempre maggiore invadenza di politici e funzionari statali nelle attività economiche e ...