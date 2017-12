Fausto Leali Il commovente omaggio a Lucio Dalla 40 anni che ti amo

Fausto LEALI/ Video - rinato grazie a Germana Schena - il suo nuovo amore (40 anni che ti amo) : Video, FAUSTO LEALI interverrà come ospite all'interno del programma celebrativo del collega Umberto Tozzi, 40 anni che ti amo, in onda sui canali Rai.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 05:32:00 GMT)

Il 17 dicembre Fausto Leali in concerto a Golfo Aranci : E' di oggi l' annuncio ufficiale che uno dei maggiori esponenti del pop nazionale , conosciuto in tutto il mondo come la voce "più nera" d'Italia salirà sul palco golfarncino il 17 dicembre per un ...

Ladri in casa di Fausto Leali : Alcuni malviventi si sono introdotti a casa del cantante Fausto Leali facendo razzia di molti oggetti di valore.

Fausto Leali - furto in casa rubati premi - ricordi e cimeli : Brutta sorpresa per Fausto Leali che al rientro in casa l’ha trovata sottosopra e ha scoperto che si erano introdotti dei ladri derubandolo di tutti i suoi premi e ricordi di una carriera. Non è certo un bel periodo per l’artista che vive a Lesmo (provincia di Monza e Brianza), visto che alcune settimane fa ha dovuto sottoporsi ad una operazione per delle fastidiosissime ernie, ora il dispiacere di vedere la casa completamente ...

Furto in casa di Fausto Leali - lo sfogo sui social : "Mi hanno rubato tutto" : "Torni a casa e ti accorgi di questo ... Quattro uomini slavi che ti distruggono una casa, la tua dimora dove dovresti sentirti protetto e ti sottraggono tutto quello che hai costruito negli anni ... ...

Fausto Leali derubato si sfoga sui social : 'Ti portano via tutto' - : Il cantante ha postato la foto dell'abitazione a soqquadro: "4 uomini slavi che ti distruggono una casa, la dimora dove dovresti sentirti protetto". E della provenienza dei ladri si dice certo perché "...

Il dramma di Fausto Leali : quattro uomini slavi lo hanno rovinato : Fausto Leali è un cantante italiano contraddistinto da una vocalità particolare che gli ha fruttato l'appellativo di "negro bianco", ha partecipato al Festival di Sanremo 1989 e lo ha vinto con il brano "Ti lascerò" cantato in coppia con Anna Oxa. Ora però un gruppo di ladri, di origini slave (secondo quanto testimoniato dalla vicina di casa), gli hanno rubato tutti i premi vinti. Lo sfogo su Facebook La vita del noto cantautore italiano è stata ...

Fausto Leali : "Non ho più niente per colpa di quattro slavi. Ma non sono un razzista" : "A conclusione di questa intervista può scrivere il mio commento finale? Eccolo: Mi avete portato via tutto. Non comprerò più niente in vita mia. A non rivederci". Rabbia, amarezza, dispiacere e ...

Fausto LEALI/ Derubato in casa : duro sfogo su Facebook - "Quattro uomini slavi mi hanno portato via tutto" : FAUSTO LEALI Derubato nella sua abitazione: ladri portano via oggetti di valore ed i suoi dischi d'oro. Il cantante su sfoga duramente su Facebook, ecco le sue parole.(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 15:37:00 GMT)

Fausto Leali derubato - lo sfogo su Facebook : “Quattro uomini slavi mi hanno portato via tutto - compresi i miei premi” : derubato di tutto, anche dei dischi d’oro, il cantante Fausto Leali mostra la sua rabbia su Facebook. Il celebre autore di A chi e Mi manchi, ha documentato dal suo indirizzo social la razzia effettuata nella propria abitazione da quelli che ha definito “4 uomini slavi”, entrati nottetempo tra le quattro mura della sua casa di Lesmo, in provincia di Brescia, e che gli hanno saccheggiato ogni possibile oggetto e cimelio. “Torni a casa e ti ...