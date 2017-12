F1 | la Ferrari 2018 | chiamata 669 | avrà il passo più lungo della SF70H

La Ferrari suona la carica per il 2018 : "Pronti a dare il massimo" : Il 2017 è stato l'ennesimo anno di amarezza per la Ferrari che non ha né vinto il mondiale costruttori, né quello piloti. Ormai da troppi anni la Scuderia di Maranello sta guardando gli altri ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari rivale numero uno per il Mondiale 2018. Liberty Media non deve provocare Sergio Marchionne” : Con due titoli mondiali (piloti e costruttori in bacheca) Toto Wolff, Team Principal della Scuderia Mercedes, ha analizzato il campionato 2017 di F1 esprimendo anche una posizione piuttosto chiara relativamente al futuro del Circus. Wolff, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha subito chiarito di non aver sottovalutato le novità del regolamento 2017 premianti, da un certo punto di vista, la Ferrari, protagonista di un cambio di passo deciso ...

F1 - Mondiale 2018 : la nuova Ferrari con il passo più lungo. Si prospetta un’evoluzione della SF70H : Il 22 febbraio la nuova Ferrari verrà svelata e l’obiettivo sarà sempre quello: centrare il Mondiale di F1. Dopo il brillante 2017, con cinque vittorie all’attivo firmate da Sebastian Vettel ed un recupero tecnico incredibile legato alle prestazioni della vettura nel confronto con l’annata precedente, i tecnici di Maranello stanno lavorando alacremente per cercare di migliorare una monoposto già estremamente competitiva. Come ...

Formula 1 - gli auguri della Ferrari : 'Pronti a dare il massimo nel 2018' : "Quello che si sta per chiudere è stato un anno speciale per la Ferrari , che ha festeggiato in tutto il mondo i suoi 70 anni": sono queste le parole con cui la Ferrari apre sul proprio sito il messaggio d' auguri per il Natale . Archiviato il Mondiale 2017, nel quale la Rossa è tornata ad essere ...

Il Ferrarista Montermini a tutto campo nel 2018 : ... alla quale è legato da oltre quattro lustri, con l'obiettivo di disputare la gara di contorno alla 24 Ore più famosa del mondo, lavorando per una partecipazione futura alla 24 Ore di Le Mans, ...

F1 - Ferrari 2018 : primo ok nel crash test : ROMA - Sarà svelata solo il prossimo 22 febbraio, sul web, ma nel frattempo la Ferrari che affronterà il mondiale 2018 di Formula 1 ha già superato il primo crash test della FIA. La vettura ha avuto ...

Ferrari F1 2018 - la presentazione il 22 febbraio : Un evento che non sarà riservato a pochi fortunati eletti, ma che potrà essere condiviso da chiunque diffuso in streaming via web. La presentazione sarà rigorosamente statica con il classico velo ...