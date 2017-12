Energia | Codacons | per il 2018 stangata da 942 euro a famiglia

: RT @boccadutri: Tgcom24 surreale sulle bollette. Dei rincari si dà tutta la colpa al governo, come se l’Autority per l’energia obbedisse al… - smilypapiking : RT @boccadutri: Tgcom24 surreale sulle bollette. Dei rincari si dà tutta la colpa al governo, come se l’Autority per l’energia obbedisse al… - RobertoLocate14 : RT @boccadutri: Tgcom24 surreale sulle bollette. Dei rincari si dà tutta la colpa al governo, come se l’Autority per l’energia obbedisse al… - a_iervolino : RT @boccadutri: Tgcom24 surreale sulle bollette. Dei rincari si dà tutta la colpa al governo, come se l’Autority per l’energia obbedisse al… - Fabio_Di_Marco : RT @boccadutri: Tgcom24 surreale sulle bollette. Dei rincari si dà tutta la colpa al governo, come se l’Autority per l’energia obbedisse al… - AMTomarchio : RT @boccadutri: Tgcom24 surreale sulle bollette. Dei rincari si dà tutta la colpa al governo, come se l’Autority per l’energia obbedisse al… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 30 dicembre 2017) Nelgli italiani dovranno mettere in conto una ”” pari a circa 942: ilha elaborato il consueto studio ufficiale sugli incrementi di spesa previsti per il nuovo anno sul fronte prezzi e tariffe. Il nuovo anno si aprirà non solo con i rincari di luce e gas già varati dall’Autorità per l’, e che proseguiranno nel corso delportando ad una maggiore spesa energetica pari a +89, ma anche, spiega l’associazione dei consumatori, con l’introduzione a partire dall’1 gennaio dei sacchetti della spesa a pagamento nei supermercati, e con gli aumenti delle tariffe autostradali decisi dal Governo che avranno un effetto diretto per gli utenti pari a +41a nucleo familiare. Costerà di più fare la spesa (+179) ma anche mangiare fuori (+32); riprenderà la corsa dei carburanti con ...