Emre Can-Juve più vicini L' assist è di Goretzka

Juve - il motivo del dietrofront su Emre Can : Secondo Sky Sport , la Juventus ha pensato di portare Emre Can in bianconero a gennaio ma adesso è totalmente concentrata su giugno a parametro zero. Il motivo oltre che economico è burocratico, visto che ...

Juventus - sogno Emre Can a gennaio. Colpo sicuro a giugno a parametro zero : La Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport ,è in procinto di chiudere l'ennesima trattativa a parametro zero e stavolta il nome in questione è quello di Emre Can . Nonostante questo Giuseppe Marotta , dg bianconero, sembra voler provare ...

Calciomercato Juventus - altro tentativo per Emre Can a gennaio : trattative anche con Atalanta e Leverkusen : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro il Verona con l’obiettivo di tentare il sorpasso al Napoli o almeno mantenere il passo della squadra azzurra. La dirigenza lavora attentamente sul mercato, Marotta è concentrato sul centrocampo, il sogno è avere Emre Can già per gennaio, pronto un altro tentativo ma difficilmente arriverà l’ok da parte del ...

Calciomercato Juventus - alla scoperta di Emre Can : un 'unicum' per Allegri : Incredibile direte voi, invece è proprio così, perché il tedesco di origini turche è uno dei pochi al mondo che può giocare benissimo in qualsiasi ruolo. La sua particolare intelligenza calcistica ...

Calciomercato - per Emre Can la Juventus ha fretta : TORINO - La Juventus ha fretta di definire il trasferimento di Emre Can , che si svincola a giugno dal Liverpool e ha già un accordo di massima con il club bianconero, per evitare inserimenti dell'...

Calciomercato Juventus - svolta Emre Can : mail al Liverpool : TORINO - I tifosi della Juventus (ma anche Massimiliano Allegri) si augurano che avesse ragione Olivier Bierhoff che, un mese fa, dalle colonne di Tuttosport vaticinò che ' Emre Can all'80 per cento è ...

Juventus - Marotta tiene Höwedes e pressa Emre Can : TORINO - Il 2017 di Benedikt Höwedes è già terminato da un po' ma il tedesco, come si dice di solito in questi casi, sarà il rinforzo di gennaio per Massimiliano Allegri che finora lo ha avuto ...

Griezmann-Barcellona - Emre Can-Juve - Mascherano-Hebei : si accende il calciomercato : Doveva essere un calciomercato low profile, quello di gennaio. E invece sarà caratterizzato da una serie di possibili illustri movimenti, considerando l'appeal dei protagonisti presenti. La lista è ...

Juventus - Marotta show : l’addio di Marchisio - le bacchettate a Dybala ed Emre Can : L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato nel pre-partita della gara di Bologna. Diverse questioni molto interessanti quelle trattate ai microfoni di Premium Sport: “Marchisio non ci ha chiesto nulla, non crediamo possa trasferirsi all’estero. Dybala deve trovare la conciliazione tra personaggio e persona. Contenti del nostro organico con il quale speriamo di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Emre ...

Juventus - riscatto complicato per Howedes. Emre Can : 5 milioni a stagione! : Juventus, riscatto complicato per Howedes. Emre Can: 5 milioni a stagione! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, riscatto complicato PER HOWEDES – La difesa bianconera nella scorsa estate è stata completamente rivoluzionata con gli addii di Bonucci e Dani Alves e gli arrivi di De Sciglio e Howedes, che avrebbero dovuto rimpiazzare i due partenti. ...