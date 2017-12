: Egitto, scoperta Heracleion: l’Atlantide sprofondata in mare 1200 anni fa. Grande come Parigi, più antica di Roma - silviabest77 : Egitto, scoperta Heracleion: l’Atlantide sprofondata in mare 1200 anni fa. Grande come Parigi, più antica di Roma - Cascavel47 : Egitto, scoperta Heracleion: l’Atlantide sprofondata in mare 1200 anni fa. Grande come Parigi, più antica di Roma… - Dire_Scienza : Archeologia #Egitto ecco la mappa interattiva della #città #ThonisHeracleion [VIDEO] -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2017) Una città sepolta dal, enorme,Parigi e più antica di Alessandria e di Roma. E’ quella venuta alla luce in, dopo oltre 2000di puri racconti, grazie al lavoro del leggendario archeologo marino Franck Goddio, 70, marocchino con mamma francese e papà italiano. Ma non chiamatelo l’Indiana Jones degli abissi. “Sono l’esatto contrario di Indiana Jones. Io non cerco i tesori. Io cerco la Storia”. Si chiama: prende il nome dal dio greco Ercole ed era la Venezia dell’antichità. Costruita su una rete di canali, lungo i quali scorrevano le processioni per Osiride, dio dell’Oltretomba,, detta Thonis dagli egizi, era il porto obbligato per entrare nel Regno dell’e uno snodo per i commerci marittimi internazionali. Ne parlò pure lo storico greco Erodoto nel V secolo a.C. e, tra i vip di passaggio, si dice che vi furono Elena e il ...