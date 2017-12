Don Biancalani ospita un migrante Viene multato | ma lui non paga

Pistoia - ancora striscioni contro Don Biancalani. Vogliono intimidirci - non ci riusciranno : di Assemblea permanente antirazzista antifascista di Vicofaro (Pistoia) A Pistoia è in corso un pesante attacco e una grave aggressione, anche non solo verbale, nei confronti di una importante esperienza di accoglienza di migranti e di senza fissa dimora che il parroco di Vicofaro e Ramini, don Massimo Biancalani, sta conducendo con la collaborazione di alcuni parrocchiani e di volontari che si riconoscono in questo progetto di riscatto della ...

Spaccio di droga - in manette un giovane nigeriano ospite di Don Biancalani : Nuova operazione della polizia contro il traffico di stupefacenti in piazza della Resistenza a Pistoia, arrestato anche un secondo migrante

Arrestato uno dei giovani richiedenti asilo accolti da Don Massimo Biancalani : Pistoia, 17 novembre 2017 - E' stato trovato dalla polizia mentre cedeva una dose di hashish in uno dei giardini della città ed è stato Arrestato dopo la perquisizione nella canonica di Ramini dove ...

A Vicofaro la “Pizzeria del rifugiato” : così Don Biancalani dà lavoro a 12 immigrati : A Vicofaro la “Pizzeria del rifugiato”: così don Biancalani dà lavoro a 12 immigrati L’idea di don Massimo Biancalani, il prete da mesi al centro di attacchi e minacce per aver postato su Facebook le foto di alcuni migranti in piscina. Nella pizzeria lavorano il sabato sera 12 migranti: non c’è una tariffa, il tutto […] L'articolo A Vicofaro la “Pizzeria del rifugiato”: così don Biancalani dà lavoro a 12 immigrati sembra essere il primo su ...