Djokovic | il gomito non migliora Forfait anche a Doha

Tennis - Novak Djokovic ammette : “Ho ancora fastidi al gomito”. C’è preoccupazione in vista degli Australian Open 2018 : Doveva essere il rientro dopo 6 mesi di stop quello per il serbo, ex n.1 del Tennis mondiale, Novak Djokovic il match contro lo spagnolo Alberto Bautista nel torneo di esibizione di Abu Dhabi ma all’ultimo Nole è stato costretto a dare forfait. ancora una volta sarebbe colpa del gomito destro, lo stesso che lo aveva obbligato a terminare anzitempo la stagione. “Sono estremamente dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo – ha ...

Tennis - Novak Djokovic ammette : “Ho ancora fastidi al gomito”. C’è preoccupazione in vista degli Australian Open : Doveva essere il rientro dopo 6 mesi di stop quello per il serbo, ex n.1 del Tennis mondiale, Novak Djokovic il match contro lo spagnolo Alberto Bautista nel torneo di esibizione di Abu Dhabi ma all’ultimo Nole è stato costretto a dare forfait. ancora una volta sarebbe colpa del gomito destro, lo stesso che lo aveva obbligato a terminare anzitempo la stagione. “Sono estremamente dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo – ha ...

Tennis - ancora un forfeit per Djokovic : "Il gomito fa di nuovo male" : Attese, proclami, e poi l'ennesimo ritiro. Novak Djokovic, a poche ore dal ritorno in campo atteso da oltre sei mesi, ha dato forfeit per il match contro bautista che avrebbe dovuto vederlo in campo ...