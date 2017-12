: RT @gr_grim: #promemoria | Le lungimiranti e benevole élite europee ancora impongono alla #Grecia un avanzo primario. Con la disoccupazione… - bx1ale_cia : RT @gr_grim: #promemoria | Le lungimiranti e benevole élite europee ancora impongono alla #Grecia un avanzo primario. Con la disoccupazione… - BiondiBJ : RT @gr_grim: #promemoria | Le lungimiranti e benevole élite europee ancora impongono alla #Grecia un avanzo primario. Con la disoccupazione… - silviabest77 : Disoccupazione, dal 2018 addio all’Asdi e nuove regole per la cassa integrazione straordinaria. Ecco che cosa cambia - gr_grim : #promemoria | Le lungimiranti e benevole élite europee ancora impongono alla #Grecia un avanzo primario. Con la dis… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2017) Dall’definitivoalledella. Dall’1 gennaioscatteranno alcune novità sul fronte degli ammortizzatori sociali, alcune delle quali introdotte con la legge di Bilancio. Altre erano già in programma, dato che il sistema è ancora oggetto di una significativa trasformazione per effetto di norme approvate negli ultimi anni. Le principali novità riguardano soprattutto laguadagni straordinaria per le imprese di rilevanza economica strategica con più di 100 dipendenti e per quelle delle 12 aree di crisi complessa. Significativo il dato contenuto nel recente rapporto della Uil: da gennaio a ottobre 2017 sono state autorizzate oltre 302 milioni di ore di(in flessione del 39,9% rispetto allo stesso periodo del 2016), di cui la gestione straordinaria ha assorbito il 62,4% del montante complessivo (189 ...