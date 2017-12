: RT @CesareSacchetti: Il New York Times accusa l'Italia per la vendita di armi ai sauditi che "violano i diritti umani". Ho capito bene? Il… - ntoniom72 : RT @CesareSacchetti: Il New York Times accusa l'Italia per la vendita di armi ai sauditi che "violano i diritti umani". Ho capito bene? Il… - Mikstorm2 : RT @CesareSacchetti: Il New York Times accusa l'Italia per la vendita di armi ai sauditi che "violano i diritti umani". Ho capito bene? Il… - _FawkesGuy_ : RT @CesareSacchetti: Il New York Times accusa l'Italia per la vendita di armi ai sauditi che "violano i diritti umani". Ho capito bene? Il… - PaoloRieux : RT @CesareSacchetti: Il New York Times accusa l'Italia per la vendita di armi ai sauditi che "violano i diritti umani". Ho capito bene? Il… - silviabest77 : Diritti umani, nel 2017 qualcosa di buono è successo -

(Di sabato 30 dicembre 2017) Il 7 dicembre Hasan Ghassan Ghaleb Safadi, difensore deipalestinese e coordinatore stampa dell’Ong per idei detenuti “Addameer“, è tornato in libertà dopo aver trascorso 586 giorni in detenzione amministrativa, senza accusa né processo, in una prigione militare israeliana. Arrestato il 1° maggio 2016 dopo aver preso parte a una conferenza in Libano sui, il 10 giugno dello stesso anno era stato incriminato per “visita a un paese nemico” e rilasciato su cauzione. Ma mentre i genitori lo attendevano fuori dal carcere era stato posto in detenzione amministrativa per sei mesi, poi rinnovati due volte. Hasan Safadi ha ringraziato tutti coloro che si sono battuti per la sua causa con queste parole: “Vi ringrazio moltissimo per il sostegno e per aver dimostrato di credere nell’azione dei difensori palestinesi dei ...