Se il M5S otterrà solo una maggioranza relativa "non lasceremo l'Italia nel caos e già la sera del voto rivolgeremo un appello a tutte le forze politiche e avvieremo consultazioni dichiarando le nostre priorità politiche e non daremo spazio a nessun mercato delle poltrone" Così il candidato premier, Di, a "Repubblica". L'uscita dall'euro? Non è più una priorità: "l'equilibrio nei tavoli negoziali europei si è spostato.Sono fiducioso che ci sarà un dialogo. Il referendum rimarrebbe l'ultima ratio", afferma,(Di sabato 30 dicembre 2017)