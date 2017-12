De Luca attacca Gomorra | ' Napoli

Fabrizio Frizzi all’Eredità/ Video - torna con Carlo Conti in tv : Luca Bottura attacca “Diva e Donna” : Fabrizio Frizzi all'Eredità, Video: il conduttore torna in tv con Carlo Conti. “Con me è stato protettivo, un vero amico”, ha dichiarato sul collega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 10:55:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Soleil Sorgè attacca Luca Onestini : ‘In tv per parlare di me’ : Sin dai tempi di Uomini e donne abbiamo imparato a conoscere Soleil Sorgè come una ragazza senza peli sulla lingua e che non ha paura di rispondere per le rime; così, dopo un periodo di stasi in seguito alla scoperta della sua relazione con Marco Cartasegna, l’ex corteggiatrice è tornata a esprimersi sul suo ex fidanzato Luca Onestini. E’ successo su Instagram, rispondendo a una fan che la invitava a difendersi dalle dichiarazioni ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova / La modella attacca Soleil : arriverà la replica? (Grande Fratello Vip 2) : Luca Onestini e Ivana Mrazova, Grande Fratello Vip 2: Soleil Sorge dissemina frecciatine per il suo ex fidanzato che in maniera molto diplomatica non risponde.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 08:44:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Luca Onestini e Ivana attaccati dalla Caruso Video : #Ivana Mrazova è stata ospite a Pomeriggio 5 nella giornata di ieri, quando ha avuto modo di raccontare la sua avventura al #Grande Fratello VIP e la sua attuale situazione sentimentale. Nel salotto di Barbara D'Urso era presente, come opinionista fissa, Paola Caruso. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi, durante il reality show di Canale 5, si era professata innamorata di #Luca Onestini. Una volta che il programma si è concluso però, la Bonas ...

Grande Fratello Vip : Luca Onestini e Ivana attaccati dalla Caruso : Ivana Mrazova è stata ospite a Pomeriggio 5 nella giornata di ieri, quando ha avuto modo di raccontare la sua avventura al Grande Fratello Vip e la sua attuale situazione sentimentale. Nel salotto di Barbara D'Urso era presente, come opinionista fissa, Paola Caruso. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi, durante il reality show di Canale 5, si era professata innamorata di Luca Onestini. Una volta che il programma si è concluso però, la Bonas di ...

Paola Caruso prima attacca Ivana Mrazova e poi svela a Pomeriggio 5 : “Il mio incontro con Luca Onestini è andato male” : Pomeriggio 5, Paola Caruso contro Ivana Mrazova: le parole su Luca Onestini Paola Caruso è tornata a parlare di Luca Onestini a Pomeriggio 5. E nel faccia a faccia con Ivana Mrazova, la showgirl calabrese non ha risparmiato qualche frecciatina alla modella, di recente tornata single. La Bonas di Avanti un altro ha accusato Ivana […] L'articolo Paola Caruso prima attacca Ivana Mrazova e poi svela a Pomeriggio 5: “Il mio incontro con ...

Gfvip : Luca Onestini attacca Soleil - lei risponde via social Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul #Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5, che ha visto Cecilia Rodriguez essere riempita di fischi durante un'ospitata [Video]. Le ultime novita' ci svelano che Soleil Sorge ha risposto alle accuse del suo ex fidanzato, mosse durante l'ultima puntata di Verissimo. News Gfvip: Soleil Sorge risponde all'attacco di Luca Le novita' sui protagonisti de Grande Fratello Vip, non possono che ...

Grande Fratello Vip : Luca Onestini attacca Soleil - lei replica sui social : Ospite a Verissimo, l'ex gieffino parla della sua ex fidanzata: la replica della Sorge con un like al veleno.

Gfvip : Luca Onestini attacca Soleil - lei risponde via social : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, che ha visto Cecilia Rodriguez essere riempita di fischi durante un'ospitata. Le ultime novità ci svelano che Soleil Sorge ha risposto alle accuse del suo ex fidanzato, mosse durante l'ultima puntata di Verissimo. News Gfvip: Soleil Sorge risponde all'attacco di Luca Le novità sui protagonisti de Grande Fratello Vip, non possono che interessarsi ...

Amici 17 - Luca attacca Rudy Zerbi : “Cinque anni fa ha detto che Giusy Ferreri era finita” : Nella puntata di Amici 17 Luca, dopo una settimana ricca di critiche da parte dei professori, soprattutto da parte di Rudy Zerbi, ha attaccato il docente di canto dicendo: “Cinque anni fa ha detto che Giusy Ferreri era finita“. Il giovane cantante ha chiesto il confronto con il professore e gli ha rinfacciato tutti gli errori fatti in passato: da Emma Marrone a Giusy Ferreri. In studio è calato il gelo, ma la cantante, ora ...

Luca Onestini attacca Soleil in TV : lei risponde arrabbiata : Soleil Sorge sembra essere particolarmente arrabbiata e lo dimostra con un like tattico La storia d’amore tra l’ex corteggiatrice Soleil Sorge e il tronista Luca Onestini è terminata dopo pochi mesi. Tutto è iniziato all’interno del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi ed è terminato durante il reality show il Grande Fratello Vip. […] L'articolo Luca Onestini attacca Soleil in TV: lei risponde arrabbiata proviene ...

Amici 17 - Luca attacca Rudy Zerbi : “Cinque anni fa ha detto che Giusy Ferreri era finita” : Nella puntata di Amici 17 Luca, dopo una settimana ricca di critiche da parte dei professori, soprattutto da parte di Rudy Zerbi, ha attaccato il docente di canto dicendo: “Cinque anni fa ha detto che Giusy Ferreri era finita“. Il giovane cantante ha chiesto il confronto con il professore e gli ha rinfacciato tutti gli errori fatti in passato: da Emma Marrone a Giusy Ferreri. In studio è calato il gelo, ma la cantante, ora ...

Luca Onestini a Verissimo attacca l’ex fidanzata Soleil : Le dichiarazioni di Luca Onestini a Verissimo su Soleil Sorgé Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Luca Onestini è tornato a parlare dell’ex fidanzata Soleil Sorgé. Ospite di Verissimo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che non c’è stato alcun incontro con la sua ex corteggiatrice. Il nuovo amico di Raffaello Tonon non […] L'articolo Luca Onestini a Verissimo attacca l’ex fidanzata Soleil ...

Luca Dorigo a Pomeriggio 5 attacca Georgette : lei risponde per le rime : Lo scontro tra Georgette Polizzi e Luca Dorigo continua: Le accuse reciproche dopo la fine della loro storia La relazione tra Luca Dorigo e Georgette Polizzi è ormai finita da quattro anni ma, tra i due, l’astio non sembra essersi per niente spento. A far discutere i due ex sarebbero state proprio le dichiarazioni di […] L'articolo Luca Dorigo a Pomeriggio 5 attacca Georgette: lei risponde per le rime proviene da Gossip e Tv.