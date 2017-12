Dark Souls II | una vera e propria strage di giocatori

Dopo Dark Souls e Bloodborne ecco il primo teaser trailer del nuovo progetto di From Software : Un mistero assoluto. Non si conoscono titolo, genere, piattaforme su cui sarà disponibile, finestra di lancio, in pratica il nulla assoluto. Di cosa stiamo parlando? Di uno dei reveal più interessanti dei The Game Awards 2017.Dopo Dark Souls e Bloodborne, From Software ha presentato un teaser trailer del proprio nuovo progetto, un video cortissimo che lascia solo una certezza: si tratta ancora una volta di un titolo ambientato in un modo cupo, ...

Il remaster del primo Dark Souls in arrivo su PS4 - Switch e Xbox One? : Negli ultimi giorni i rumor riguardanti Bandai Namco si susseguono con una certa insistenza e quello proposto nella giornata di oggi non può che attirare l'attenzione di diversi giocatori e appassionati di uno dei franchise più apprezzati degli ultimi anni: Dark Souls.Il giornalista Marcus Sellars era già intervenuto negli scorsi giorni rivelando un evento organizzato da Bandai Namco per il 15 dicembre. Nel corso di quell'evento ci dovrebbe ...

Calendario dell’Avvento di Gamestop : buon prezzo Project Cars 2 - Dark Souls 3 solo oggi 1 dicembre : Come già annunciato in precedenza, Gamestop dà il via oggi 1 dicembre al Calendario dell'Avvento, valido dal primo al 24 di dicembre: ogni giorno la celebre catena retail videoludica, presso tutti i propri punti vendita, proporrà una serie di offerte quotidiane - valide, quindi, in quel solo giorno di promozione - su videogiochi, console e gadget tra nuove proposte e prodotti usati. La promo del giorno è dedicata a un paio di titoli più ...

Code Vein : nuove immagini e nuovi dettagli per il "Dark Souls in salsa anime" : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato oggi alcune nuove caratteristiche sul suo prossimo gioco Action/Adventure, Code Vein. Le novità riguardano in particolare un nuovo personaggio, Nicola, nuove caratteristiche (come il Velo di sangue Edera e il Codice sanguigno), una nuova ambientazione (il Crinale delle anime congelate) e, soprattutto, la sequenza introduttiva in stile anime realizzata da Ufotable, lo studio giapponese che ha lavorato ...

Ecco Cupsouls : gli stili di Cuphead e Dark Souls si incontrano in un video straordinario : Accostare un gioco dall'elevato livello di difficoltà ai Dark Souls e ai Souls-like è una pratica molto diffusa di questi tempi. Anche Cuphead ci è incappato ma fortunatamente in questo caso non stiamo parlando esattamente di questo paragone spesso insensato ma di un accostamento molto diverso.Quello segnalato da DSoGaming è un accostamento di puro stile e il risultato è davvero straordinario. Il canale YouTube 64 Bits, ha pubblicato un video ...