Dalle scuole serali alla missione spaziale | l' orbita di Francesco all' inseguimento di

Perché Londra ha vietato i fast food nel raggio di 400 metri Dalle scuole : Molti ritengono che proprio questa normalizzazione del fast food sia una componente fondamentale dell'aumento dei tassi di obesità fra adulti e bambini in tutto il mondo. Il divieto di Londra non ...

Milano. Si allarga il servizio di vigilanza fuori Dalle scuole : Milano punta ad ampliare il servizio di vigilanza fuori dalle scuole . Palazzo Marino ha stabilito le linee di indirizzo per Nonni Amici relativamente al biennio 2018/2019, che prevede un impegno di spesa complessivo pari a 234.900 euro e ha come obiettivo l’ampliamento…Continua a leggere →

Emendamento Pd al decreto fiscale per uscita autonoma degli under 14 Dalle scuole medie : "Abbiamo spinto noi perché fosse presentato l'Emendamento, utilizzando il decreto legge per risolvere la questione velocemente". Così il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli interpellata dai cronisti in Senato a proposito dell'Emendamento del Pd al decreto fiscale collegato alla manovra che dà ai genitori la possibilità di scegliere l'uscita autonoma dei figli under 14 dalle scuole medie.