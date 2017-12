Dal primo gennaio scatta l' aumento delle tariffe autostradali

Autostrade - pedaggi più cari Dal primo gennaio : Autostrada più salata. Ecco i rincari che scatteranno dal primo gennaio 2018 resi noti dal ministero dei Trasporti. L'incremento medio del pedaggio per i veicoli sull'intera rete autostradale, ...

Aumentano i pedaggi dell'autostrada - +13% Dal primo gennaio - un record per A24 e A25. Marsica in rivolta : ... come viene chiamato l'aumento, è stato comunicato dalla società del gruppo Atlantia "in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e ...

Autovie venete - Dal primo gennaio +1 - 88% sui pedaggi autostradali : Trieste, 29 dic. (askanews) Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti quest'anno ha concesso un incremento dell'1,88% ai pedaggi autostradali sulla rete di Autovie venete, dopo il 'congelamento' ...

Ultime Dalla Tv Usa. C'è stato un trionfo di ascolti per 'Bright' - il primo blockbuster di Netflix - : Bright, diretto da David Ayer , è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 22 dicembre. Il film è un fantasy poliziesco con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton ambientato in una realtà ...

CNR - giovani e droghe : al primo posto la cannabis - seguita Dalla “spice” e Dalle nuove sostanze psicoattive : Lo studio ‘Espad Italia’ dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifc-Cnr), descrive gli scenari e le tendenze presenti fra i giovani nel nostro paese riguardo all’uso delle sostanze stupefacenti e i comportamenti a rischio correlati: in particolare, le informazioni raccolte relativamente all’uso nel 2016 di alcol, tabacco e droghe tra gli studenti fra i 15 e i 19 anni ci dicono che il 32,9% dei ragazzi, poco ...

ALCE NERO SARÀ SANTO/ Chi è il primo guerriero pellerossa canonizzato Dalla Chiesa Cattolica : ALCE NERO SARÀ SANTO: chi è il primo guerriero pellerossa canonizzato dalla Chiesa Cattolica. Le ultime notizie sul capo Sioux per il quale è stato avviato processo di canonizzazione(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 19:43:00 GMT)

NICOLETTA ROMANOFF INCINTA/ Quarto figlio per lei ma il primo Dal nuovo compagno : la coppia felice sui social : Quarto figlio in arrivo per NICOLETTA ROMANOFF che annuncia la sua nuova gravidanza sui social rendendo partecipi i suoi fan. Ecco tutte le novità sull'attrice(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 14:55:00 GMT)

Bologna - Cavion Dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato : Bologna, Cavion dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cavion- Ancora un turno di campionato e poi il mercato di “riparazione” sarà ufficialmente aperto. Il Bologna dopo il buon girone di andata punta a consolidare la rosa e per farlo sta guardando con attenzione alla Serie B. OBIETTIVO Cavion Il primo ...

Napoli - 17enne accoltellato Dalla baby gang : fermato il primo aggressore - ha 15 anni : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo ...

Napoli - massacrato Dalla baby gang a 17 anni : fermato il primo aggressore : Questa mattina la Polizia di Stato ha bloccato uno dei giovani responsabili del ferimento di Arturo. Si tratta di un minorenne napoletano. In corso di identificazione gli altri componenti del gruppo.

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia Dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

Smog Milano : a Natale scattano le misure di primo livello - Dal 26 stop ai diesel euro 4 : “Con i dati Arpa di ieri siamo a 4 giorni consecutivi di superamento dei limiti di Pm10 e anche l’NOx è alto. Lunedì probabilmente scatteranno le misure di primo livello con blocco euro 3 e euro 4 diesel in città a partire dal 26 dicembre“: lo rende noto l’assessore alla Mobilità di Milano Marco Granelli sulla sua pagina Facebook. L'articolo Smog Milano: a Natale scattano le misure di primo livello, dal 26 stop ai diesel ...

Anticipo serie A 18.esima giornata Crotone bello nel primo tempo distratto in difesa nella ripresa umiliato Dal dominio della Lazio : Lazio 4 Crotone 0 Marcatori: Lukaku 55°, Immobile 77°, Lulic 85°, Felipe Anderson 87° Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, De Vrij, Wallace, Marusic, Parolo, Murgia (Lulic), Lukaku, Milinkovic-Savic (Leiwa), Luis Alberto (Felipe Anderson), Immobile. All. Simone Inzaghi Crotone(4-3-3): Cordaz, Sampirisi (Faraoni),…Continua a leggere →