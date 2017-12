Dakar 2018 | 10 moto in lotta per vittoria

Dakar 2018 : un testa a testa da 9 mila km tra Peugeot e Mini : 'Questa sarà la nostra ultima Dakar e vorremmo chiudere la nostra cavalcata nei rally raid con un acuto - ha detto Bruno Famin, direttore di Peugeot Sport -, ma la cosa più difficile dopo aver vinto ...

Dakar 2018 : il calendario e le date. Inizio il 6 gennaio. Programma - orari e tv : L’attesa sta per finire e tra poco scatterà la Dakar 2018. La 40^esima edizione del rally raid più famoso al mondo prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto ...

Motocross - Antonio Cairoli : “Nel 2018 proverò la Red Bull di F1 e poi sogno la Dakar in auto” : Un’intervista a 360° quella riservata a motorsport.com da Antonio Cairoli, nove volte campione del mondo del Motocross ed impegnato nel Memorial Bettega del Motor Show, vestendo la tuta da rallista. “Io penso solo a me stesso e vorrei fare ancora meglio di quest’anno. Credo che si possano fare ancora più punti e poi a fine anno si tireremo le somme“, le parole di Cairoli che poi ha confessato che proverà la Red Bull di ...

Parigi-Dakar 2018 - presentata la nuova edizione : 8700km - 14 tappe - partenza in Perù e arrivo in Argentina. In Sudamerica dal 6 al 20 gennaio : Oggi è stata presentata la Parigi-Dakar 2018, il raid più importante al mondo giunto alla 40esima edizione, la decima in Sudamerica dopo aver abbandonato l’Africa. Si tornerà in Perù dove la corsa mancava dal 2013 ed è proprio dalla capitale Lima che si partirà: 8793km in programma (4329 di speciale), 14 tappe, arrivo a Cordoba (Argentina) per la prima volta nella storia. Etienne Lavigne, direttore del rally-raid, ha già preannunciato ...

Borgward - Una BX7 correrà la Dakar 2018 : La Borgward, storico marchio tedesco recentemente riportato in vita grazie a fondi cinesi, tornerà nel mondo delle competizioni e per farlo ha scelto una delle gare più dure al mondo, la Dakar. Il costruttore schiererà una BX7 con la quale tenterà di competere con i team che da anni dominano la gara di rally raid come la Mini, la Peugeot e la Toyota.Tra Perù, Bolivia e Argentina. Il 6 gennaio 2018 Nicolás Fuchs, una delle rivelazioni della ...