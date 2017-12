Da web a viaggi | un 2018 pro consumatori

Il viaggio d’inverno di Harmont & Blaine approda sul web : Il viaggio come tema ispirazionale per una nuova collezione che trae ispirazione dai luoghi del proprio Paese d’origine – l’Italia – per raccontare e raccontarsi. Harmont & Blaine, il marchio sinonimo di casual elegance, nato a Napoli nel 1995, si approccia così alla stagione più fredda dell’anno. La collezione autunno-inverno 2017/18 è una passeggiata in bicicletta – metafora del #viaggiare ...