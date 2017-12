Da Emma Bonino a Patty Jenkins | Cinque donne faranno la differenza

Dall’addio di Obama alle lacrime di Emma Bonino : il 2017 in foto : È iniziato con il discorso di commiato del presidente americano uscente e più amato Barack Obama e si è concluso con le lacrime di Emma Bonino dopo l’approvazione in Parlamento della legge sul biotestamento. Le immagini che raccontano il 2017 sono tantissime, abbiamo raccolto alcune tra le più significative. C’è stato il giuramento di Donald Trump accanto alla first lady Melania e il giorno dopo, il 21 gennaio, la mondiale ...

La lista di Emma Bonino correrà da sola o con il Pd? : I punti programmatici sono già fissati e vanno da una visione europeista improntata a principi federalisti, alla serietà sui conti pubblici: in un mondo sempre più polarizzato tra Usa, Cina e Russia, ...

"Emma Bonino? Stia lontana dalla Chiesa" : La Bonino, in questi anni, si è in qualche modo avvicinata al mondo della religione cattolica. Lo scorso 26 luglio, la storica esponente radicale, è stata ospitata nella chiesa di San Defendente a ...

Lepore lancia la candidatura di Emma Bonino a Bologna : Oggi, invece, uno degli esponenti di spicco della sua giunta, l'assessore all'Economia, Matteo Lepore , lancia l'idea di candidare, in città, la leader dei Radicali Emma Bonino . Il nome di Bonino ...

Saviano incorona Emma Bonino : "Ha sempre combattuto" : Ha combattuto mettendo il proprio corpo in gioco e in questo modo ha conquistato l'autorevolezza che in tutto il mondo le riconoscono. Diritti civili, difesa delle donne, lavoro, immigrazione. Il ...

Regionali - Radicali e Emma Bonino : bene Pd e M5S su raccolta firme : Milano, 20 dic. (askanews) Barbara Bonvicini e Valerio Federico della direzione di Radicali Italiani in una nota esprimono approvazione da parte di Radicali/'+Europa con Emma Bonino per la posizione ...

Emma Bonino - guai con le firme della lista +Europa : disastro per il Pd - può perdere più del 3% : L'ultimo guaio per ciò che resta del Pd di Matteo Renzi ha un nome e un cognome: Emma Bonino . Già, perché c'è un grosso problema di firme che riguarda la lista della leader radicale, +Europa , che ...

Emma Bonino : “Ius soli? Non ci arrendiamo - dopo biotestamento otterremo anche quello” : Emma Bonino in collegamento con Fabio Fazio in apertura di Che Tempo che fa su Rai 1 sulla differenza che c’è tra legge sul biotestamento approvata nei giorni scorsi in Senato rispetto alla situazione di stallo dello ius soli afferma: “In qualche modo si sono contrapposti i dolori, si sono contrapposte le sofferenze: una trova una soluzione l’altra no. Vorrei però che ci fosse meno ipocrisia, che non mi si dicesse che non è stato fatto per ...

Emma Bonino mostra il simbolo della sua lista in collegamento a Che tempo che fa. E Fazio si “dispera” : “Povero me” : Emma Bonino in collegamento con Fabio Fazio a “Che tempo che fa” mostra a sorpresa per la prima volta il simbolo della sua lista ‘+Europa’ e rivolge un appello ai telespettatori: “Non faccio più parte del Senato, ma mi sono buttata in un’altra avventura. Votatemi”. E facendo riferimento alla responsabilità politica che ogni cittadino deve avere, conclude: “Per favore non ve ne dimenticate: è anche responsabilità vostra” L'articolo ...

