Crotone | Zenga è una furia | “era rigore | come funziona il Var?”

Crotone-Napoli - il ds rossoblu Ursino : “Zenga ha riportato entusiasmo. Ce la giocheremo” : Questa sera il Napoli aprirà la 19esima giornata di Serie A in casa del Crotone. Il club azzurro avrà l’opportunità di chiudere il 2017 in vetta alla classifica e da campione d’inverno. Intervistato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il direttore sportivo dei rossoblu Giuseppe Ursino ha presentato la sfida dello ‘Scida’: “Per noi è […] L'articolo Crotone-Napoli, il ds rossoblu Ursino: ...

Zenga – "Giocare una partita di serie A il 29 dicembre in uno stadio pieno davanti a una squadra di grandi campioni è già tanta roba. Un motivo di orgoglio, ed è sempre stimolante. Penso che i ragazzi debbano andare in campo con la gioia di

Crotone : Zenga - sfida a Napoli stimolante : "Affrontare il Napoli è tanta roba. Per farlo bisogna insistere sul piacere di giocare in Serie A contro la capolista: dev'essere per noi un motivo di orgoglio stimolante". Walter Zenga incontra di ...

Crotone - Zenga non pensa al risultato e ‘striglia’ la sua squadra : “Se uno legge soltanto il risultato puo’ pensare a una gara a senso unico. Non e’ cosi’; anzi per 80 minuti siamo stati in partita. Prima del loro 3-0 abbiamo pure sfiorato con Trotta il gol dell’1-2, che avrebbe riaperto tutto, ma Strakosha e’ stato molto bravo. La cosa che non mi e’ piaciuta assolutamente e’ stato il tracollo finale, che ha causato questo 4-0 ingiusto e immeritato”. ...

La Lazio dilaga contro il Crotone : secco 4-0 alla squadra di Zenga : La Lazio di Simone Inzaghi passarà un lieto Natale. I biancocelesti infatti hanno sconfitto per 2-0 il Crotone di Walter Zenga e non perdono così contatto dalle squadre che lottano per raggiungere la Champions e che saranno impegnate alle 15, Inter a Sassuolo e Napoli contro la Sampdoria, e questa sera con il big match tra la Juventus di Allegri e la Roma di Di Francesco. I gol della vittoria portano la firma di Jordan Lukaku, fratello ...

Formazioni ufficiali Lazio-Crotone : le scelte di Inzaghi e Zenga : Formazioni ufficiali Lazio-Crotone – Dopo i due anticipi andati in scena ieri con le vittorie di Bologna e Fiorentina rispettivamente con Chievo e Cagliari, la 18^ giornata di Serie A proseguirà con il lunch match tra Lazio e Crotone. I biancocelesti vogliono tornare a conquistare i tre punti dopo la sconfitta con il Torino e il pareggio della settimana scorsa con l’Atalanta. Inzaghi ritrova Immobile, che ha scontato un turno di ...

Lazio-Crotone - probabili formazioni e ultimissime : torna Immobile - Zenga non cambia : Lazio-Crotone, probabili formazioni e ultimissime: torna Immobile, Zenga non cambia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Crotone, probabili formazioni E ultimissime – Dopo gli anticipi di ieri, oggi si giocherà il resto della 18a giornata di campionato. Alle ore 12,30 scenderanno in campo infatti Lazio e Crotone. La partita si giocherà allo stadio ...

Crotone - Zenga : 'Non dobbiamo sentirci inferiori alla Lazio' : 'La mia mentalità è giocarsi ogni partita e non pensare se gli avversari sono o meno alla nostra portata. I miei ragazzi devono pensare che non sono inferiori a nessuno e giocarsela sempre'. Walter ...

