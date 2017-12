Crotone | Vrenna ironico dopo il ko contro il Napoli | “salutatemi il Var…”

Crotone-Napoli - Vrenna : 'Mano di Mertens? Scandaloso non dare il rigore' : CROTONE 'Salutatemi il Var'. È ironico il presidente del Crotone Gianni Vrenna, mentre lascia lo stadio dopo la sconfitta e dopo aver visto negato un netto rigore a favore della sua squadra per un ...

Vrenna - pres. Crotone : “Il Napoli ha il miglior calcio in Italia. Prenderei Giaccherini e Tonelli” : Il prossimo scoglio da superare per il Napoli di Sarri sarà il Crotone. L’allenatore dei rossoblu Zenga ha presentato quest’oggi la sfida in conferenza stampa. Gli azzurri venerdì sera affronteranno all’Ezio Scida la compagine calabrese. Anche il presidente del Crotone Gianni Vrenna, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’, ha commentato la marcia di avvicinamento alla gara: “Il Napoli gioca il ...

Calciomercato Crotone - Vrenna : "Mi piacciono Giaccherini e Tonelli" : Che clima troverà il Napoli allo Scida? Abbiamo una grande simpatia per i napoletani, siamo sempre molto ospitali e l'ambiente sarà tranquillo: sarà una giornata di sport'. TUTTO SUL Calciomercato ...

Calciomercato Napoli - Vrenna : "Giaccherini e Tonelli idee del Crotone". Vigorito : "Ciciretti? C'è un contratto..." : Che clima troverà il Napoli allo Scida? Abbiamo una grande simpatia per i napoletani, siamo sempre molto ospitali e l'ambiente sarà tranquillo: sarà una giornata di sport'. AFFARE CICIRETTI - Il ...

Calciomercato Crotone - Vrenna svela : “Operazioni con il Napoli? Ecco chi ci piace” : Calciomercato Crotone – L’ultima gara del 2017 il Crotone la giocherà con il Napoli, venerdì sera allo ‘Scida’. Il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, ha fatto un punto sulla situazione della squadra calabrese: “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla”. Sul Napoli: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non ...

Crotone - Vrenna : 'Siamo ancora arrabbiati per il gol annullato l'anno scorso - ci rifaremo oggi' : Il direttore generale del Crotone , Raffaele Vrenna Jr ., ha parlato a Premium Sport prima della gara che vedrà i calabresi affrontare la Lazio: 'Vorremmo ripeterci anche oggi, sappiamo che è difficile perché abbiamo di fronte un avversario forte. l'anno scorso giocammo una ...

Crotone - Vrenna vuota il sacco : “ecco perchè Nicola ha deciso di dimettersi” : Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha deciso di vuotare il sacco e spiegare il motivo per cui Nicola ha deciso di dimettersi. Ecco le sue dichiarazioni: “Le dimissioni di Nicola era una cosa che non ci aspettavamo. Ho sempre detto che rispetto la decisione dell’allenatore ma non la condivido, andiamo avanti. Ho parlato con la squadra, gli ho detto di compattarsi, che la serie A per noi è importante, fondamentale, ma lo è anche per ...

Il Crotone crede nella salvezza - il dg Vrenna loda Nicola e ringrazia l’uomo in più di questo inizio stagione : “E’ importante stare sempre sul pezzo, vicino alla squadra, in modo da dare fiducia ai ragazzi. Siamo stati protagonisti di un grande avvio di stagione, ma bisogna stare sempre con i piedi per terra consapevoli che stiamo facendo bene ma la strada e’ ancora lunga”. Parole del direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, in vista alla squadra di Nicola al lavoro nella settimana della sosta per gli impegni delle ...