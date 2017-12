Crotone | furia Vrenna | ' Salutatemi il Var'

Crotone - furia Zenga : 'Mertens? Ora spiegatemi come funziona il Var' : TORINO - ' Il tocco di mano di Mertens ? Io vorrei capire come funziona il VAR. Sono appena tornato ad allenare in Italia e sono stato squalificato subito per proteste. Oggi non ho protestato, non ...

Crotone - Zenga è una furia : “era rigore - come funziona il Var?” : “Se e’ un risultato inquinato? Al 65′ c’e’ un rigore che va segnato e poi ci sono altri 25′ di partita. Facciamo una partita di spessore contro una squadra fortissima, ma questi episodi possono minare l’autostima di una formazione che lotta per non retrocedere. Si cerca di capire come funziona il Var. Appena arrivato in Italia mi hanno squalificato per una partita perche’ ho protestato, io non dico ...