Confartigianato | Vergognoso rincaro A24 A25 | D' Alfonso faccia sentire la sua voce

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 30 dicembre 2017) Pescara - "l'aumento dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25. Un ennesimoche potrebbe divenire realtà se venissero confermate le voci circa l'accordo, giunto al termine di una lunga trattativa tra Strada dei Parchi, Ministero dei Trasporti e Ministero dell'economia, per un aumento del 13%. Si tratterebbe dell'ennesimo balzello che penalizzerebbe i cittadini e, soprattutto, gli artigiani abruzzesi. Altrettantoè il silenzio del governatore Luciano D'sulla questione". Lo affermano il presidente ed il direttore diAbruzzo, Luca Di Tecco e Daniele Giangiulli. La vicenda del rischio aumenti, rileva, emerge dopo che "il bilancio di previsione per il 2018 della Regione Abruzzo non contiene neppure un euro a favore della micro impresa e dell'artigianato, settore ...