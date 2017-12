Concorso Dirigenti Scolastici 2018 | 35mila domande presentate | tutti i dati

Concorso Dirigenti Scolastici 2018/ Scaduto il termine per presentare le domande : la situazione in Lombardia : Concorso Dirigenti Scolastici 2018: oggi scadono le domande per la prova pre-selettiva. Saranno circa 30.000 i candidati, che dovranno essere subito scremati fino a 7275(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 18:32:00 GMT)

Concorso Dirigenti Scolastici - scade oggi il termine per fare domanda : scade oggi alle 14 il termine per presentare la propria domanda al Concorso Dirigenti Scolastici (Scarica il bando). La domanda deve essere effettuata per via telematica sulla piattaforma istanze online, accedendo con le proprie credenziali. Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione dei candidati una guida operativa per la presentazione della domanda on line e delle FAQ. Prova preselettiva Il Concorso prevede una prova ...

Tre dirigenti del Concorso Miss America si sono dimessi dopo la diffusione di loro email offensive e sessiste : Il presidente, l’amministratore delegato e la presidente del consiglio di amministrazione di Miss America Organization, che organizza l’omonimo concorso “di bellezza femminile”, hanno presentato le loro diMissioni dopo la diffusione di una serie di email sessiste e offensive nei confronti The post Tre dirigenti del concorso Miss America si sono dimessi dopo la diffusione di loro email offensive e sessiste appeared first on Il ...

Agenzie fiscali - arriva il (finto) Concorso per i dirigenti : metà dei posti riservati a quelli già in servizio e illegittimi : L’atteso concorso pubblico per selezionare i dirigenti delle Agenzie fiscali è finalmente in rampa di lancio. Piccolo particolare: il 50% dei posti è di fatto già assegnato. A quanti negli anni passati – in assenza di concorsi, appunto – si sono visti attribuire incarichi dirigenziali senza averne titolo. Prassi bocciata dalla Corte costituzionale, che nel 2015 ha dichiarato illegittime le nomine di 800 dirigenti ...

Bologna - Concorso “in famiglia” In pole position i figli dei dirigenti Bufera sulla gara del Comune : Bologna, spese inutili per concorso pubblico “fatto in famiglia”. 42.700 euro per pagare una sala che il Comune ha già e 22.600 a una società esterna per i quiz. E guardando i nomi dei vincitori Segui su affaritaliani.it

Concorso Dirigenti Scolastici - come prepararsi alla prova preselettiva : Mancano 2 settimane alla scadenza per presentare la domanda al Concorso Dirigenti Scolastici. Ricordiamo che il bando prevede lo svolgimento di una prova di preselezione nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a tre volte quello dei posti disponibili, ovvero più di 7275. (Scarica il bando) Dove e quando si svolgerà la prova preselettiva? Il bando specifica all’articolo 6 le modalità di svolgimento della prova preselettiva. ...

Concorso Scuola - novità dalla Camera : ok emendamenti per dirigenti Video : Le ultime novita' relative ai concorsi della #Scuola non riguardano i docenti ma i dirigenti scolastici. Dopo il no al Senato della Repubblica sono diversi gli emendamenti alla legge di Bilancio 2018 sui concorsi per dirigenti scolastici che sono stati ammessi durante l'esame in commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Le proposte di modifica alla manovra economica e finanziaria in corso d'esame a Montecitorio sono di diversi gruppi ...

Ancora ingiustizia per i ricorrenti al Concorso Dirigenti Scolastici 2011. Il “ colpo di genio” dell’On. Malpezzi : Ancora inascoltata da parte di senAatori ed onorevoli PD la richiesta di giustizia da parte dei ricorrenti al concorso DS 2011 Non ha termine la lunga odissea che vede i ricorrenti al concorso per Dirigenti Scolastici 2017 che continuano a subire l’ingiustizia di non essere considerati alla stessa stregua dei loro colleghi ricorrenti dei […] L'articolo Ancora ingiustizia per i ricorrenti al concorso Dirigenti Scolastici 2011. Il “ ...

Ancora ingiustizia per i ricorrenti al Concorso Dirigenti Scolastici 2011. Il “ colpo di genio” dell’On. Malpezzi : Ancora inascoltata da parte di senAatori ed onorevoli PD la richiesta di giustizia da parte dei ricorrenti al concorso DS 2011 Non ha termine la lunga odissea che vede i ricorrenti al concorso per Dirigenti Scolastici 2017 che continuano a subire l’ingiustizia di non essere considerati alla stessa stregua dei loro colleghi ricorrenti dei […] L'articolo Ancora ingiustizia per i ricorrenti al concorso Dirigenti Scolastici 2011. Il “ ...

Concorso Dirigenti Scolastici - sito in tilt per le domande : Dal 29 novembre scorso i candidati al Concorso Dirigenti Scolastici possono presentare la propria domanda sulla piattaforma Istanze online, ma solo dopo pochi giorni sono già arrivate le segnalazioni di messaggi di errore e difficoltà nell’utilizzo della piattaforma. I problemi nascono dalla difficoltà del sistema a gestire molti accessi contemporaneamente e non permettono l’iscrizione ai docenti che sono diventati di ruolo ...

Concorso per Dirigenti Scolastici - cosa c’è da sapere : Concorso RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK Conto alla rovescia per l’avvio del Concorso per dirigente scolastico. Da domani, infatti, per 30 giorni – fino alle 14:00 del 29 dicembre prossimo, per l’esattezza – accedendo al portale istanze online […] L'articolo Concorso per Dirigenti Scolastici, cosa c’è da sapere ...

Concorso Dirigenti Scolastici - come prepararsi per le prove : Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Concorso Dirigenti Scolastici: sarà come anticipato un corso-Concorso per 2425 posti disponibili (Scarica il bando), di cui 9 riservati al Friuli Venezia-Giulia. Vediamo nel dettaglio come partecipare e prepararsi al meglio per superare le prove selettive. Numero dei posti come precisato sul sito del Miur, con questo Concorso si potrà abbattere il fenomeno delle reggenze, infatti i posti ...

Dirigenti scolastici - c'è il bando di Concorso : Roma, 24 nov. (AdnKronos) - Pubblicato il nuovo bando di concorso da 2.425 posti per Dirigenti scolastici, di cui 9 destinati al concorso Friuli Venezia Giulia. Il bando è oggi in Gazzetta Ufficiale. ...

Dirigenti scolastici - c'è il bando di Concorso : Pubblicato il nuovo bando di concorso da 2.425 posti per Dirigenti scolastici , di cui 9 destinati al concorso Friuli Venezia Giulia. Il bando è oggi in Gazzetta Ufficiale . Le domande per accedere al ...