Colpi d' arma da fuoco in strada | muore un' anziana | ferito un giovane

Bari - Colpi arma da fuoco : uccisa anziana : 10.20 colpi d'arma da fuoco esplosi da una o più persone all'ingresso del centro storico di Bitonto, in provincia di Bari, hanno causato la morte di un'anziana e il ferimento di un giovane. La donna, che si trovava a passare, è rimasta colpita da uno degli almeno 10 colpi sparati. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto intimidatorio, oppure di un vero e proprio conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali.

Caserta - a 14 anni Colpito alla testa da un proiettile : è in coma farmacologico Video : Potrebbe essere stato colpito per sbaglio durante un conflitto a fuoco tra bande rivali. E' in condizioni stabili ma ancora critiche Luigi Pellegrino, il 14enne raggiunto alla testa da una pallottola vagante nel pomeriggio della vigilia di Natale a Parete, cittadina in provincia di #Caserta. Ora il ragazzino, dopo un delicato intervento chirurgico al cervello, è tenuto in #coma farmacologico. Non c'è pace, a Napoli e dintorni, durante queste ...

Isis - video-appello ai lupi solitari : "Armatevi e Colpite gli Usa" : "Approfittate del fatto di poter ottenere facilmente pistole e fucili in America e colpite". E' l'appello lanciato ai lupi solitari da un combattente dell'Isis, un americano identificato come Abu ...

Colpito da un proiettile vagante : 14enne in coma farmacologico : Tragedia a Parete, nel Casertano, dove un 14enne, nel pomeriggio della Vigilia di Natale, è stato ferito gravemente alla testa da un proiettile vagante, sparato molto probabilmente da un balcone, ...

Youtuber ucciso con 15 Colpi di arma da fuoco : aveva insultato un pezzo grosso della droga ricercato a livello internazionale : ... il boss legato a doppio filo con uno dei baroni del mondo della droga in Messico: "El Chapo", Joaquín Guzmán . Rosales, in questo modo, ha però firmato la sua condanna a morte. Dopo la sua ...

Colpi d'arma da fuoco nel Napoletano : due feriti : Napoli, 20 dic. (askanews) Un uomo già noto alle forze dell'ordine, Vincenzo Turboli, è stato Colpito lievemente a un gamba da un proiettile esploso da ignoti a Brusciano, in provincia di Napoli. ...

Campomarino : rapina in pizzeria - partono due Colpi dalla pistola. Titolare disarma il bandito : Nuovo episodio di cronaca a Campomarino. Dopo l'assalto nella notte tra venerdì e sabato al bancomat della Banca popolare di Bari, sabato sera è toccato alla pizzeria Poker subire un tentativo di rapina. Un uomo è ...

Protestante palestinese ucciso a Colpi di arma da fuoco dalle truppe israeliane : Le forze israeliane hanno arrestato sei persone in Cisgiordania e a Gaza mentre nuove proteste sono scoppiate in tutto il mondo. L' annuncio di Trump è stato accolto da una grande reazione ...

Agguato tra la folla nel Napoletano : uomo ferito da Colpi di arma da fuoco : La camorra torna a sparare: domenica mattina di sangue ad Afragola, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco in piazza Castello. Soccorso, Antonio Iorio è stato ...

