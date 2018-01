COCO di Lee Unkrich (2017)

: L'articolo di Birdmen: Dal 29 dicembre è in sala Coco, ultimo film Pixar diretto da Lee Unkrich. Scopriamo... - InchiostroPavia : L'articolo di Birdmen: Dal 29 dicembre è in sala Coco, ultimo film Pixar diretto da Lee Unkrich. Scopriamo... - il_maira : **** Programmazione Cinema Lux - Busca **** COCO di Lee Unkrich Trama: Coco ci porta in un variopinto... - cdecinemaa : RT @cdecinemaa: "Coco" (Viva - A Vida é uma Festa) Dir.: Lee Unkrich, Adrian Molina Ano: 2017 - MamasGeeky : Lee Unkrich, Adrian Molina and Darla K. Anderson Discuss Pixar's Coco #PixarCocoEvent - nastridargento : #GoldenGlobes per il migliore film animato a Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina. Ringraziamenti al Messico: "Muchi… -

(Di sabato 30 dicembre 2017) Non è mai semplice parlare di morte, soprattutto se si cerca di farlo anche con menti delicate come quelle infantili, tanto sensibili e fragili che rendono necessaria la massima attenzione quando si toccano determinati argomenti. L’animazione è una delle vie prescelte – si pensi a una favola macabra e romantica come La Sposa Cadavere – ed ecco che Pixar inserisce nel suo immenso mosaico un altro tassello prezioso, capace di andare oltre ogni previsione: