: 'Clerus-App', l'omelia diventa social - Sicinform : 'Clerus-App', l'omelia diventa social - telodogratis : ‘Clerus-App’, l’omelia diventa social - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: 'Clerus-App', l'omelia diventa social - StraNotizie : 'Clerus-App', l'omelia diventa social - BinaryOptionEU : 'Clerus-App', l'omelia diventa social -

Leggi la notizia su notizie.tiscali

(Di sabato 30 dicembre 2017) Città del Vaticano, 30 dic. (AdnKronos) - L'. "Si chiama '-App' la nuova applicazione preparata dalla Congregazione per il clero in collaborazione con la Segreteria per la ...