Clerus-App | arriva l' applicazione che aiuta i preti nelle omelie

: RT @Adnkronos: 'Clerus-App', l'omelia diventa social - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: 'Clerus-App', l'omelia diventa social - StraNotizie : 'Clerus-App', l'omelia diventa social - BinaryOptionEU : 'Clerus-App', l'omelia diventa social - Adnkronos : 'Clerus-App', l'omelia diventa social -

Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 30 dicembre 2017) Per il momento i testi sono solo in italiano, ma prossimamente verranno resi disponibili anche in altre lingue