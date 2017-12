Cinema | nel 2017 l’anniversario di tre capolavori | Il Padrino | Incontri ravvicinati e La

Serena Limonta - dalla Brianza a Los Angeles per lavorare nel Cinema : dalla Brianza alla California per coltivare il sogno del cinema. Serena Limonta ha 21 anni e da Besana in Brianza è volata a Los Angeles, dove ha studiato e dove oggi è sul set di una serie televisiva.

BARBARA D'URSO TORNA AL Cinema/ Da gennaio in sala ne ''Il Vegetale'' : l'ultima volta in sala nel 2004 : BARBARA D'URSO TORNA al CINEMA: la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live recita accanto a Fabio Rovazzi nel film "Il Vegetale", nelle sale dal 18 gennaio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 22:33:00 GMT)

Fulgor - riapre il Cinema di Fellini. Una sala entrata nel mito : Per sordi e ipovedenti sono state studiate tecnologie specifiche, perché anche loro possano godere degli spettacoli e l'intenzione è quella di organizzare eventi e incontri per esperti o semplici ...

Roma - Florenzi sbarca al Cinema : sarà doppiatore nel film d'animazione 'I Primitivi' : Non solo calcio, presto Alessandro Florenzi metterà piede anche nel mondo del cinema. L'esterno della Roma farà il suo esordio da doppiatore per il film d'animazione 'I Primitivi' in uscita nelle sale l'8 febbraio del 2018 e darà voce a Dribblo. Con lui anche ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 25 al 27 dicembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti (tessera Dlf): 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Lutto nel mondo del Cinema : 'Fino all'ultimo ha parlato di lavoro e film'. A dare il triste annuncio è stata proprio sua figlia. Il 2017 - sul finire - ... : Brutta notizia sul finire di questo 2017 che ha continuato a portarci via grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, appunto. Ed è infatti il mondo del cinema italiano, e non solo, a piangere la morte di Manolo Bolognini. Il famoso produttore cinematografico è stato stroncato da un infarto oggi, sabato 23 dicembre, all'età di 92 anni, nella ...

Cinema - nelle sale è tutto un malinconico ‘déjà vu’ : questo Natale meglio la tombola con i parenti : Ma com’è triste questo Natale 2017 al Cinema. Ci si guarda attorno, sui cartelloni pubblicitari della tangenziale, negli avvisi invadenti sullo smartphone, tra le pagine di un giornale sdrucito al bar, e non si trova un titolo che uno da vedere a tutti i costi in sala. Uno di quei film che il 25 dicembre pomeriggio ti spingono a fuggire alla chetichella dalla tombola dei parenti senza senso di colpa per la mamma lasciata sola. Per carità, mica ...

Natale 2017 al Cinema : i film nelle sale per le Feste : Natale 2017 AL cinema. Il periodo più magico dell’anno è ormai alle porte. Il 25 dicembre si Festeggia il Natale e nei giorni che lo precedono o seguono, non c’è niente di meglio che passare una serata tra amici o in famiglia al cinema. Vediamo quali sono i film presenti nelle sale cinematografiche italiane durante le festività natalizie. #SCOPRI TUTTO SUL Natale Natale 2017 al cinema: i cinepanettoni Natale DA CHEF. Al ...

Film in uscita al Cinema - cosa vedere e non nel fine settimana del 22 dicembre : WONDER di Stephen Chbosky. Con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. USA 2017 Durata: 113’. Voto: 3,5/5 (AMP) “Non puoi essere normale se sei nato per distinguerti”. Per questo il piccolo August “Auggie” Pullman non molla mai, anche quando il suolo sembra franare sotto il peso del suo fragile corpo di decenne. Sopra il collo il bimbo si porta addosso un volto deforme, risultato di svariati interventi chirurgici per ovviare a una ...

Luca Marinelli è De André nel biopic 'Principe libero' - il 23 e 24 gennaio al Cinema : Fabrizio De André, un principe libero " Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare ". C'è una citazione del pirata ...

"The Greatest Showman" al Cinema. In Italia - la storia di Barnum arrivò a teatro nell'83 : Un mondo variopinto: 'il rosso di un'estate, l'oro di un'aurora, un grande arcobaleno che non scolorirà'. Illusioni. Che Barnum applica innanzitutto a se stesso, innamorato com'è della propria ...