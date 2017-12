Ciclismo | Davide Cassani | “Un 2017 da 8 per il ciclismo italiano Il mio obiettivo è

Ciclismo - caso Froome. Davide Cassani : “Diverso da Armstrong - ma Chris Froome deve spiegare” : Il CT della nazionale italiana Davide Cassani è stato raggiunto nelle scorse ore da Repubblica, per provare a fare chiarezza sul caso di doping che ha coinvolto il ciclista britannico Chris Froome, in carriera quattro volte vincitore del Tour de France e capace di mettere e a segno la doppietta con la Vuelta a España nella scorsa stagione. E proprio in Spagna, i valori di concentrazione del Salbutamolo di Froome nelle urine era il doppio del ...

Ciclismo - Mondiali di Innsbruck - Davide Cassani analizza le possibilità di Fabio Aru : 'secondo me...' : Il CT della Nazinale, Davide Cassani, analizza le possibilità di vittoria di Fabio Aru al Mondiali di Innsbruck LaPresse/Reuters Manca molto ai Mondiali di Innsbruck, ma gli azzurri vogliono ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincere il Mondiale non è facile - ripartiamo dalle classiche. Servono cuore e impegno” : Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo, è stato ospite del Tau Calcio Altopascio (in provincia di Lucca) dove è stato premiato. Manca poco meno di un anno al durissimo Mondiale di Innsbruck, una rassegna iridata per scalatori che si preannuncia altamente spettacolare: l’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le sue punte Vincenzo Nibali e Fabio Aru ma magari anche con Gianni Moscon. Il DT ha rilasciato delle ...

Ciclismo - Davide Rebellin : nuova squadra per il 2018 : Infinito Davide Rebellin. A 46 anni suonati il corridore veneto non ha ancora nessuna intenzione di appendere la bicicletta al chiodo. Anche nel 2018 Rebellin continuerà a pedalare in mezzo al gruppo, spesso anche davanti, confrontandosi con corridori che potrebbero essere suoi figli. Il ciclista di San Bonifacio ha gareggiato nell’ultima stagione con la Kuwait – Cartucho.es, una nuova squadra continental nata in Medio oriente e con la quale ha ...