: Chiudere la Rai e farne due! - silviabest77 : Chiudere la Rai e farne due! - TutteLeNotizie : Chiudere la Rai e farne due! - Cascavel47 : Chiudere la Rai e farne due! - SantinaLumia : @RafRiefoli Stasera tt incollati davanti la TV canale 5 e domani RAI 1 x chiudere l'anno in bellezza con te N. 1 ?????? -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2017) Aldo Grasso ha sostenuto, qualche mese fa, che la “la Rai non ha una linea editoriale riconoscibile, è solo un network come tanti altri. L’idea di servizio pubblico era legata alla Tv delle origini… è venuto il momento di infrangere il tabù.Viale Mazzini e rifondare la Rai: più piccola, più orientata, più professionale. Sono sempre più convinto che questa sia l’unica strada praticabile”. La domenica sera va in onda su Raitre un bel programma, “I dieci comandamenti”, condotto con elegante discrezione da Domenico Iannaccone; segnalo in particolare la puntata (si può rivedere su Raiplay) del 10 dicembre dedicata al musicista Ezio Bosso. Cito questa programma come esempio per dire che la Rai ci stupisce per la qualità di alcuni suoi programmi. Purtroppo non è la normalità! I buoni programmi sono spesso relegati in orari non comodi, non sono adeguatamente promossi, e “nascosti” ...