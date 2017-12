Chi c' è dietro la rete di account falsi che esulta per la restituzione delle case

Ilva - passo indietro di Emiliano Ritirata la riChiesta di spegnimento : "Tutto possiamo fare meno che mandare in fumo 14mila posti lavoro e decine miliardi per la bonifica ambientale. Ma sono sicuro che troveremo una soluzione", aveva sentenziato ieri il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella consueta conferenza stampa di fine anno. Ed oggi è arrivato un primo segnale che tranquillizzerà Arcelor Mittal, il neo acquirente dell'Ilva. "Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia ...

Primo passo indietro di Emiliano su Ilva. Calenda : "Rinuncia alla riChiesta di sospensiva - scongiurato lo stop il 9 gennaio" : "Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al Tar sul Dpcm che contiene il piano ambientale per Ilva. È un segnale positivo che scongiura il rischio spegnimento il 9 gennaio. Ora lavoriamo insieme per il ritiro del ricorso". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla ...

Maria Elena BosChi - la sentenza del politologo Ricolfi : 'Per il bene del Pd meglio che faccia un passo indietro' : Ci saranno quasi tutti i ministri uscenti del governo Gentiloni tra i candidati sui quali Matteo Renzi ha deciso di puntare per evitare un tracollo elettorale. Una scelta che secondo il sociologo Luca ...

Dietrofront su Beppe VessicChio a Sanremo 2018 - tante proposte per il maestro da Big e Nuove proposte : Dopo la diffusione delle prime dichiarazioni del maestro che avevano indotto ad ipotizzare la sua assenza al prossimo Festival, è arrivata la conferma che Beppe Vessicchio a Sanremo 2018 ci sarà eccome. E per fare quel che gli riesce meglio, ovvero dirigere l'orchestra dell'Ariston per accompagnare gli artisti in gara. A spiegare il malinteso che si è venuto a creare in rete nelle ultime ore è lo stesso Vessicchio, raggiunto dal Corriere ...

Il Segreto / Chi si nasconde dietro al misterioso monaco che appare alla villa? (Anticipazioni 22 dicembre) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 22 dicembre: un misterioso monaco si aggira alla Miel Amarga e improvvisamente appare nello studio di Donna Francisca.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 05:31:00 GMT)

Banca Etruria - Chi c'è dietro l'audizione di Vegas da Casini : Ora, che il lavoro della Commissione d'inchiesta sulle banche avrebbe preso una piega 'politica' era cosa che si poteva intuire. E dalla audizione del numero uno di Consob Vegas , la piega presa è stata quella, proseguita poi quando da Casini e compagnia ci è andato l'ex di Unicredit ...

Indietro tutta 30 e l'ode/ Il "revival" di Arbore e Frassica Chiude con il 15.1% di share : Indietro tutta 30 e l'ode, si è conclusa la due puntate di Rai due per celebrare i 30 anni di Indietro tutta, condotto da Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 14:18:00 GMT)

Indietro tutta 30 e l'ode - critici : nostalgia della vecChia tv raccontata in modo geniale da Renzo Arbore-Nino Frassica - non tutto perfetto : RASSEGNA STAMPA su Indietro tutta 30 e l'ode (voto: 6,5), in onda per due mercoledì su Rai2 con Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu (6,5). Share tra il 15 e il 20%. Indietro tutta 30 e l'ode: share più alto di Rai2 negli ultimi 3 anni, Mario Orfeo parla di tv di qualità, Antonella Clerici elogia Andrea Delogu prosegui la letturaIndietro tutta 30 e l'ode, critici: nostalgia della ...

Etruria - BosChi inaugura la difesa semantica : “Non ho Chiesto di ma se”. E la fronda Pd vuole il passo indietro : L’estrema difesa è ormai la semantica. ‘”Non sono stata io a chiedere di acquisire. Io mi sono informata sul se, non ho chiesto di. É una informazione, non una pressione. C’è una differenza abissale“, dice Maria Elena Boschi in un’intervista al quotidiano La Stampa. L’ultima replica all’audizione davanti alla commissione banche di Federico Ghizzoni. “Il ministro mi chiese se era pensabile per ...

Ascolti : Indietro tutta 30 e l'ode a 3 milioni (15 - 35%) - Chi l'ha visto? a 2 - 2 (10 - 93%) - vince Juventus-Genoa : Ascolti TV Il secondo appuntamento con la festa per i 30 anni di Indietro tutta, la trasmissione sugli scomparsi, il contenitore di storia, la partita di Coppa Italia, tre film: questa l'offerta televisiva delle reti generaliste nella prima serata di mercoledì 20 dicembre 2017. Ecco come è andata dal punto di vista dei dati Auditel.Su Rai1 4.990.000 spettatori (19,89% di share) per Juventus-Genoa (2-0).prosegui la letturaAscolti: Indietro ...