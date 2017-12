Centrale Snam | Mazzocca a Palazzo Chigi con i sindaci | decreto per ora congelato

Gasdotto Snam - il governo “congela” la delibera sulla Centrale di Sulmona dopo le dimissioni della sindaca : Prima vittoria per la sindaca dimissionaria di Sulmona, Annamaria Casini. Il decreto con il quale il governo aveva autorizzato il via libera alla realizzazione della centrale di compressione Snam nel comune abruzzese è “congelato”. Almeno per il momento. Lo ha annunciato la stessa prima cittadina al termine dell’incontro avuto a Palazzo Chigi – dov’è stata accompagnata da una delegazione degli altri 22 sindaci ...

Centrale Snam - D'Alfonso - faremo ricorso ma si a dialogo con il Governo : L'Aquila - "La Regione ricorrerà al Tar Lazio contro la delibera del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al progetto della Centrale di compressione della snam a Sulmona, ma contemporaneamente continuerà a lavorare con Palazzo Chigi per arrivare a una nuova e diversa valutazione di un'opera inutile e dannosa". Lo ha ribadito questa mattina a Pescara il presidente della giunta regionale Luciano ...

Gasdotto Snam - Sindaci abruzzesi a Roma per dire confermare il NO alla Centrale : L'Aquila - Sono partiti alle 8 in punto da Sulmona alla volta di Roma per dire no alla realizzazione della centrale di compressione Snam sul territorio del centro peligno a servizio del metanodotto Brindisi-Manerbio - progetto che ha avuto l'autorizzazione del Governo - il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini e altri venti primi cittadini del centro Abruzzo. Alle 11 saranno ricevuti a palazzo Chigi dal presidente del consiglio Paolo ...

Centrale Snam - Il Sindaco Annamaria Casini ha ufficializzato le dimissioni : L'Aquila - Alle 10,49 di oggi 27 dicembre Annamaria Casini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. “Ho formalizzato e protocollato questa mattina le mie dimissioni davanti al Segretario generale Francesca De Camillis a Palazzo San Francesco. Il prossimo venerdi 29 dicembre andrò a Palazzo Chigi per consegnare direttamente la fascia nelle mani del Premier Paolo Gentiloni per dimostrare in modo chiaro il dissenso ...