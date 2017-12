: Cari lettori, ecco perché secondo me su Israele vi sbagliate - Cascavel47 : Cari lettori, ecco perché secondo me su Israele vi sbagliate - silviabest77 : Cari lettori, ecco perché secondo me su Israele vi sbagliate - TutteLeNotizie : Cari lettori, ecco perché secondo me su Israele vi sbagliate -

(Di sabato 30 dicembre 2017) L’anno volge al termine ed è tempo di bilanci. Bilanci in ogni dove, e anche in questo spazio virtuale (ma non troppo), in cui, con cadenze fisse, tento di aprire il dibattito sue Mediorente. Intendiamoci, non vi è nulla di male nel dare sempre addosso a, come fa la maggior parte dei commentatori, sull’assunto che si tratti di una realtà coloniale,gli ebrei sarebbero partiti dalla madrepatria nell’Isola che non c’è, governata da un terribile Peter Pan, da dove avrebbero invaso lo Stato di Palestina. “L’avrebbero invaso, questo Stato di Palestina , in cui non sarebbero mai stati (prova ne è la denominazione araba sancita dall’Unesco di tutti i luoghi sacri, compresa la Tomba dei Patriarchi),gli ebrei sono dei matti/visionari/mitomani che vantano diritti estinti da millenni. Essendo sadici, oltre che dominatori del mondo e complottisti, fanno agli ...