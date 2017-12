Carabinieri in un bar di corso Casale | trovato un arsenale di petardi illegali

Su Facebook posta barzelletta sui Carabinieri : denunciata : GENOVA Ha postato su Facebook una barzelletta sui carabinieri. Ed è stata denunciata per vilipendio alle forze armate. E' surreale la vicenda accaduta ad una casalinga di Trento di 58 anni. La donna ...

Liguria - posta su Facebook barzelletta sui Carabinieri : denunciata per vilipendio : denunciata per vilipendio alle forze armate per aver pubblicato una barzelletta sui carabinieri in un gruppo Facebook. È quanto accaduto ad una casalinga 58enne di Casarza Ligure, piccolo comune non lontano da Sestri Levante, che ha pubblicato su una pagina che riguardava il suo comune una barzelletta che ironizzava sull’Arma. A identificare la donna sono stati i carabinieri della compagnia sestrese, che hanno denunciato anche ...

Posta su Facebook una barzelletta sui Carabinieri - casalinga denunciata : Una casalinga di 58 anni di Trento è stata denunciata per vilipendio alle forze armate per avere Postato una barzelletta sui Carabinieri su una pagina di Fb di Casarza Ligure, comune non lontano da Sestri Levante. A identificare la donna sono stati i Carabinieri della compagnia sestrese che hanno anche denunciato una donna di 36 anni, ritenuta, in quanto amministratore della pagina, colpevole di non avere rimosso la barzelletta ritenuta ...

