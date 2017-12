Capodanno senza botti a Roma : Roma, 30 dic. (AdnKronos) - Firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi l'ordinanza che vieta i botti di fine anno. Il divieto, rende noto il Campidoglio, riguarda l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, razzi e in genere di tutti i prodotti che hanno effetto di scoppio, crepitante e fischiante

Capodanno : ultimo senza insetti a tavola : ROMA, 30 DIC - Sarà l'ultimo cenone senza insetti sulle tavole degli italiani con l'entrata in vigore dal 1 gennaio del nuovo regolamento europeo sui "novel food", ma arriverà anche l'etichetta ...

Appello Enpa : San Silvestro e Capodanno senza pesce : ... basterebbe per meno di quattro mesi ai consumatori italiani, il resto proviene dall'estero con pesanti ripercussioni sull'economia nazionale; intanto il 90% delle specie del Mediterraneo è in ...

Capodanno : i consigli dei vigili del fuoco di Bolzano per fuochi senza rischi : Occhio puntato sul rischio botti per Capodanno da nord a sud dell’Italia, dalle grandi città, alle località di mare ai monti. “In generale in Alto Adige vige il divieto di accensione di fuochi d’artificio e il lancio di razzi non impiegati per fini agricoli.(vedi allegato C punto 2 lettera c della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20). Per chiunque viola questa legge è prevista una sanzione amministrativa che equivale ad ...

Capodanno - Coldiretti : ultimo cenone senza insetti a tavola : Sarà l’ultimo cenone senza insetti sulle tavole degli italiani con l’entrata in vigore dal primo gennaio del nuovo regolamento europeo sui ”novel food”. Ma arriverà anche l’etichetta trasparente per il piatto simbolo del Made in Italy con la possibilità di conoscere l’origine del grano impiegato nella pasta e del pomodoro utilizzato in conserve e sughi. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che con il ...

Botti di Capodanno : i consigli della polizia per un uso senza rischi - : Campagna di informazione per maneggiare in modo corretto e consapevole i fuochi d'artificio. Obiettivo: mettere in guardia sui pericoli dei giochi pirotecnici. La prima regola è non comprare materiale ...

Il Capodanno in piazza per brindare senza paura : Mille artisti provenienti da tutto il mondo, oltre 100 performance tra teatro, musica, cinema, danza, arte circense. Il tutto accompagnato da installazioni luminose, da opere di videomapping e dalle ...

Capodanno - mangiare senza rinunce ma senza ingrassare : ecco i trucchi in caso di abbuffata : Tutto pronto per il cenone di Capodanno con le sue bontà, ma anche calorie ed eccessi alimentari. Ridurre i danni, senza fare troppi strappi alla tradizione, è però possibile con qualche piccolo trucco, come suggerisce il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita che invita a scegliere buoni ingredienti: “Meglio puntare su porzioni più piccole, ma su cibi di qualità, aumentando le dosi di verdure di stagione, crude e cotte, in particolare ...

Terni - Capodanno senza botti : C'è l'ordinanza del sindaco : Terni Anche quest'anno niente botti e petardi, la notte di San Silvestro, per le strade di Terni: il sindaco Leopoldo di Girolamo ha infatti firmato per la terza volta consecutiva l'ordinanza di ...

Capodanno senza bòtti - ma è solo un consiglio : Prato, via alla campagna di sensibilizzazione del Comune. Gli animalisti: Vanno vietati con un'ordinanza. La replica dell'assessore Faltoni: Inapplicabile, andrebbe militarizzata la città.

Capodanno a Napoli senza pullman : ultima mediazione prima dello stop : I napoletani che vorranno raggiungere il centro per festeggiare la fine del 2017 e assistere agli spettacoli sul Lungomare saranno costretti a servirsi della propria auto o ad andare a piedi. Il ...

Stallo Diritti Tv Serie A - oltre Capodanno la pubblicazione del bando senza novità : E' ancora intricata la situazione della Lega Serie A, che dopodomani tenterà per l'ennesima volta di rinnovare i vertici, vacanti da dieci mesi. Per il ruolo di ad sembra una corsa a due fra Sami Kahale, ex manager di Procter & Gamble, e Luigi De Siervo, ora ad di Infront. Ma per quello di presidente non è stata individuata una figura condivisa. E anche se restano in corsa Ezio Maria Simonelli, attuale presidente del collegio ...