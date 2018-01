Capodanno in Musica | il cast

Ascolti TV | Domenica 31 dicembre 2017. L’Anno che verrà (35.4%) doppia il Capodanno in Musica (17.1%) : L'Anno che verrà Su Rai1 L’Anno che verrà ha conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. Su Canale 5 Wind Capodanno in Musica ha raccolto davanti al video 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Fantozzi ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 All’inseguimento della Pietra Verde ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv ieri - Rai 1 con 'L'anno che verrà' o Canale 5 con 'Capodanno in musica'? | Auditel 31 dicembre : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Quale palinsesto avrà conquistato il successo nell'ambito dello share? Rai 1 o Canale 5? Dati Auditel del capodanno in tv.

Capodanno nelle piazze fra musica e brindisi : Da Palermo a Torino, Roma e Milano, centinaia di eventi vissuti fra rigide misure di sicurezza. Non sono mancati i feriti per i botti, a Napoli sono stati 36 - E' stato un Capodanno blindato nelle ...

Capodanno 2018 - la festa nelle piazze tra musica - show e massima allerta : Firenze, 1 gennaio 2018 - Si festeggia il Capodanno 2018 nelle città, con tanta musica e grandi show. massima allerta da parte delle forze dell'ordine: un occhio speciale viene rivolto alla sicurezza ...

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2018 in musica sulla Rai (anche in HD) : È il grande direttore d'orchestra italiano Riccardo Muti (nella foto) il protagonista del Concerto di Capodanno da Vienna, dalla Sala d’oro del Musikverein. L'evento sarà riproposto in differita alle 13.50 su Rai 2 e poi in replica in prima serata alle ore 21.15 su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre, canale 13 di Tivùsat). Il concerto di Capodanno della Wiener Philarmo...

