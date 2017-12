Capodanno in Musica del 31 12 2017 – Il veglione di Canale 5 in diretta da Bologna Con

Capodanno in Musica : il cast : Federica Panicucci Andrà in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, Capodanno in Musica di Canale 5, l’evento del 31 dicembre con il quale Mediaset saluterà l’anno in corso per dare il benvenuto al 2018. Alla conduzione Federica Panicucci, che accoglierà sul palco 25 artisti, tra interpreti e cantautori di nuova e vecchia generazione. Ecco chi sono. Capodanno in Musica: il cast completo Dopo ...

Capodanno 2018 Faenza : musica e brindisi sotto la Torre dell’Orologio : Per Capodanno 2018 Faenza festeggia in Piazza del Popolo sotto la Torre dell’Orologio. Torna il brindisi di Mezzanotte con spumante e panettone per tutti a cura della Casa della musica con la band delle Onde Radio e dedicato ad Arte Tamburini, la grande voce faentina dell’Orchestra del Maestro Secondo Casadei scomparsa da pochi giorni. Ci sarà il Saluto del Sindaco Giovanni Malpezzi e del Vice Sindaco Massimo Isola. SCOPRI TUTTO SU ...

Fedez a Parma - il Capodanno 'diffuso' a Roma - Fabri Fibra e Carboni a Milano - Musica - Spettacoli : ... disco e house del coro New Era Gospel Experience saranno invece le protagoniste della notte di San Silvestro della Santeria Live Music Club (viale Toscana 31) mentre, i personaggi del mondo magico ...

Federica Panicucci presenta “Wind Capodanno in Musica” in diretta dall’Unipol Arena : Domenica 31 dicembre 2017, dalle ore 21.00, su Canale 5, Federica Panicucci presenta “Wind Capodanno in Musica” in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Tanta musica per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ad altri che, negli ultimi anni, hanno incendiato le platee e dominato le classifiche di vendita. I nomi, tutti di primo ...

Capodanno 2018 Forlì : cenone e musica al Naima Club : Per Capodanno 2018 Forlì festeggia al Naima Club di Forlì (via Somalia 2) con cenone e i grandi successi anni 70 e 80. Tra vinili originali e musica live con il Gruppo 70 Mi Dà 80 si festeggerà la notte più lunga dell’anno. Il cenone è a buffet imperiale, con tante specialità dello chef Vito Longo. Il Grande Capodanno Area 70 si avvale della collaborazione conThe Magic Disco Machine. Vediamo di seguito i dettagli. SCOPRI ...

"Dopo il trionfo di Mattino alla sera di Capodanno ritrovo la mia musica" : Tra l'altro lei ha il polso della cronaca perché Mattino 5 spesso annuncia i fatti pressoché in diretta. 'Infatti la scaletta cambia spessissimo proprio sulla base degli eventi che si stanno ...

Dopo il trionfo di Mattino alla sera di Capodanno ritrovo la mia musica : L'anno della Panicucci si chiude con il Capodanno della Panicucci. Per la prima volta sarà lei la padrona di casa domani sera su Canale 5 per una festa di musica (ma non solo) che inizierà alle 21 sul palco dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a due passi da Bologna. «Di solito sveglio gli italiani con Mattino 5, stavolta li metto a letto» sorride lei. Insomma, il Wind Capodanno in musica sarà un evento che ...

Capodanno in piazza - da Nord a Sud musica e spettacoli : ecco tutti gli eventi : QUI I DETTAGLI LAZIO A Roma 24 ore di festa con 1.000 artisti da tutto il mondo e oltre 100 performance e spettacoli su un'area pedonale che va da piazza dell'Emporio a Ponte Garibaldi, ...

Capodanno 2018 in musica : il 31 dicembre su Canale 5 con Federica Panicucci : Parte una “due giorni” che vedrà la musica grande protagonista dei palinsesti serali di Canale 5. Si inizia sabato 30 dicembre 2017 con 40 anni che ti amo, il grande concerto che Umberto Tozzi ha tenuto all’Arena di Verona. Per la regia di Roberto Cenci, assisteremo una serata-evento in cui interverranno ospiti del calibro di Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf: tutti loro accompagneranno ...

Capodanno : Teatro Massimo raddoppia - musica barocca e concerto con Verdi e Strauss : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - Il Teatro Massimo raddoppia quest'anno il tradizionale appuntamento del concerto di Capodanno e affianca al concerto pomeridiano, promosso dalla presidenza del Consiglio comunale di Palermo, un concerto mattutino con il grande repertorio barocco. Il primo gennaio, alle

Piazza delle Erbe lancia il Capodanno 'sostenibile' - dalla musica dal vivo ai vuoti a rendere : ... niente vetro o metallo dalle 20, nuovi jersey per proteggere De Ferrari centro storico capodanno ai Giardini Luzzati, spettacoli, musica e buona tavola per salutare il 2018 a voi la scelta Il ...

La Spezia. Capodanno : musica nei dehor fino alle 3 : Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza che autorizza tutti i titolari dei pubblici esercizi cittadini a fare musica nei dehor fino alle 3 del 1 gennaio 2018. Il provvedimento consente di organizzare eventi musicali senza ballo, in…Continua a leggere →