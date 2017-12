Capodanno | ecco le feste in piazza in provincia di Savona

Capodanno in piazza ecco il piano sicurezza : Capodanno in piazza ecco il piano sicurezza. Capodanno in piazza Tutto è pronto per festeggiare la notte di San Silvestro in piazza Campidoglio. Dopo tanti anni, infatti, Settimo ripropone la festa in ...

Capodanno - Lav : ecco come proteggere gli animali dai botti : Capodanno è la festa dei fuochi d’artificio e dei botti: passione di molti, incubo per gli animali. Alcuni Comuni hanno vietato petardi e fuochi d’artificio, ma non tutti, e spesso il bando non viene rispettato. Per questo la Lega anti vivisezione, oltre a appellarsi al senso di responsabilità dei cittadini perché non mettano a repentaglio la sicurezza, di persone e animali, fornisce alcuni consigli per proteggere cani, gatti e tutte ...

Capodanno in piazza - da Nord a Sud musica e spettacoli : ecco tutti gli eventi : QUI I DETTAGLI LAZIO A Roma 24 ore di festa con 1.000 artisti da tutto il mondo e oltre 100 performance e spettacoli su un'area pedonale che va da piazza dell'Emporio a Ponte Garibaldi, ...

Capodanno - ecco il piano sicurezza : a Roma 20 varchi col metal detector : A due giorni da San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno

Selena Gomez : un viaggio per Capodanno - ecco come festeggerà l’anno nuovo : Un bel gruppo di amici e una meta assolata: cosa c’è di meglio per passare il Capodanno? Selena Gomez – che nel frattempo è tornata castana – ha fatto le valigie ed è partita per il Messico insieme ad alcuni BFF. La cantante ha volato a bordo di un jet privato ed è atterrata a Cabo San Lucas, dove ha una villa con vista a 360 gradi sull’oceano. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “Era ...

Gigi D'Alessio : ecco quanto costerà il concerto di Capodanno al Comune di Corato Video : Qualche giorno fa, Gigi D'Alessio [Video] in un'intervista ad un noto quotidiano aveva annunciato che quest'anno avrebbe festeggiato il 31 dicembre 2017 a casa sua con i familiari. Addirittura, aveva dichiarato che avrebbe passato il Santo Natale con i figli e Anna Tatangelo. A distanza di qualche ora, l'artista partenopeo ha completamente cambiato idea e ha dato il suo benestare alla partecipazione al concerto di Capodanno in una cittadina alle ...

Tra mucche parlanti e tuffi nel ghiaccio ecco il Capodanno nel mondo : Indietro 29 dicembre 2017 ROMA – Tutto il mondo è paese, ma ogni paese ha le sue tradizioni, anche per l’ultimo giorno dell’anno.La notte di Capodanno è un evento atteso e celebrato in tutto il pianeta, ma le celebrazioni variano di luogo in luogo.Se noi in Italia ci scateniamo in danze nei locali o ci […] L'articolo Tra mucche parlanti e tuffi nel ghiaccio ecco il Capodanno nel mondo sembra essere il primo su NewsGo.

Capodanno : ecco da dove deriva l’usanza di vestirsi di rosso : Baci sotto il vischio per i più romantici, lenticchie in abbondanza, 12 chicchi d’uva, cose vecchie da buttare… sono queste alcune delle tradizioni più diffuse a Capodanno. Ma cosa c’entra il vestirsi di rosso a Capodanno? Quali sono le origini di questa usanza? Secondo alcuni risalirebbe ai tempi dell’Impero Romano con Ottaviano Augusto nel 31 secolo a.c., quando sia uomini e donne amavano indossare qualcosa di rosso per il Capodanno ...

Capodanno - mangiare senza rinunce ma senza ingrassare : ecco i trucchi in caso di abbuffata : Tutto pronto per il cenone di Capodanno con le sue bontà, ma anche calorie ed eccessi alimentari. Ridurre i danni, senza fare troppi strappi alla tradizione, è però possibile con qualche piccolo trucco, come suggerisce il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita che invita a scegliere buoni ingredienti: “Meglio puntare su porzioni più piccole, ma su cibi di qualità, aumentando le dosi di verdure di stagione, crude e cotte, in particolare ...

Capodanno : ecco i consigli per non finire “col botto” : L’Ausl di Imola (Bologna), in vista delle celebrazioni di Capodanno, ha diffuso un decalogo di ‘buoni consigli’, “per iniziare il 2018 nel migliore dei modi, senza incidenti“. Mai utilizzare botti e giochi pirotecnici illegali, “in quanto – spiega Ausl – estremamente pericolosi. Se proprio non se ne può fare a meno, possono essere acquistati prodotti immessi legalmente in commercio e distribuiti da ...

Capodanno 2018 : ecco il logo dell'evento in piazza Plebiscito disegnato da Roxy in the box : La città risponde sempre bene quando capisce che un artista che ha deciso di restare e lavorare qua vuole comunicare con il mondo partendo da Napoli e portarla sempre con sé'. Un piatto della ...

Capodanno con Arisa ecco dove - Magazine Pragma : Capodanno con Arisa, la popolare Artista si esibira' a Piazza Duomo ad Amalfi, in una serata con tanta musica, e spettacoli pirotecnici. Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa (Genova, 20 agosto 1982), è una cantante italiana. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al ...