Capodanno con la stangata Salassi su luce | gas e pedaggi

Muti per la quinta volta sul podio a Vienna : "Vi svelo il mio concerto di Capodanno" : Nella sala d'oro del Musikverein a Vienna Riccardo Muti è agli ultimi ritocchi nelle prove del concerto di Capodanno. Con i Wiener Philharmoniker sceglie che tipo di rubato adottare nel celeberrimo ...

Capodanno 2018 con La cena dei cretini al Teatro Parenti di Milano : Lo spettacolo La cena Dei cretini va in scena dal 26 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 al Teatro Franco Parenti in via Pier Lombardo 14 – 20135 Milano. E’ prevista una serata speciale con doppia replica per la notte del 31 dicembre per festeggiare alla grande il Capodanno 2018. SCOPRI TUTTO SU #Capodanno Capodanno 2018 con La cena dei cretini: cast Si tratta di una spassosa e intelligente commedia, resa celebre dal film di Francis ...

Capodanno a Riccione. Dalle 19.30 al Play Hall l’Ultimo con gli ultimi : A San Silvestro Riccione ospita gli ultimi della Società. “L’Ultimo con gli ultimi” è la speciale festa dell’ultimo dell’anno organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII presso il Play Hall di Riccione, con il patrocinio del Comune. La festa è giunta alla…Continua a leggere →

Capodanno Rai a Maratea con Soy Luna - Maggie e Bianca : La notte di San Silvestro per molti italiani è uno degli appuntamenti più attesi da festeggiare in musica nelle piazze. La Rai per salutare l’arrivo del 2018 trasmetterà “L’anno che verrà” dalla Basilicata. La suggestiva location per il brindisi di inizio…Continua a leggere →

Capodanno : a Como petardi vietati in luoghi affollati e sui balconi : Sono ovviamente esclusi dall'ordinanza i professionisti del settore che organizzano spettacoli pirotecnici.

Capodanno 2018 in musica : il 31 dicembre su Canale 5 con Federica Panicucci : Parte una “due giorni” che vedrà la musica grande protagonista dei palinsesti serali di Canale 5. Si inizia sabato 30 dicembre 2017 con 40 anni che ti amo, il grande concerto che Umberto Tozzi ha tenuto all’Arena di Verona. Per la regia di Roberto Cenci, assisteremo una serata-evento in cui interverranno ospiti del calibro di Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf: tutti loro accompagneranno ...

Capodanno : concerto in piazza a Palermo - varchi e metal detector : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - varchi presidiati, controlli con i metal detector, dissuasori in cemento e una lunga lista di oggetti vietati. Palermo si prepara al suo Capodanno in piazza all'insegna della sicurezza e delle misure antiterrorismo. In occasione del concerto che dirà addio al 2017 e sa

Capodanno con la Superluna - il 2018 sarà all'insegna di un cielo spettacolare : Il 2018 inizia con una Luna che lascerà tutti senza fiato. Il nostro satellite, infatti, raggiungerà la minima distanza dalla Terra (perigeo) il primo gennaio, alle 22.56, poche ore dopo, raggiungerà ...

Capodanno 2018 Canale 5 : ospiti e anticipazioni concerto in diretta : Per la serata di Capodanno 2018 Canale 5 trasmetterà in diretta il concerto organizzato da Radio 105, Radio 101 e Radio Subasio alla Unipol Arena di Bologna. Il 31 dicembre 2017 a partire dalle ore 21:00, il palazzetto si animerà con una grande festa per accogliere in musica il nuovo anno. Leggi anche: TUTTO SU #Capodanno | L’ANNO CHE VERRA’ SU RAI 1 Capodanno 2018 Canale 5: la diretta da ...

A Napoli Capodanno in piazza con 100 artisti Made in Naples : Napoli, 29 dic. (askanews) Sarà un Capodanno Made in Naples quello che si festeggerà la notte del 31 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. Sul palco si esibiranno tutti artisti partenopei, ...

Consolante : Alcolici autorizzati nei locali per il Capodanno in piazza : Il presidente della Commissione attività economiche, Enrico Consolante, a margine di un'apposita riunione dell'organismo consiliare tenutasi a Palazzo de Nobili, ha inteso chiarire che l'ordinanza ...

Festeggiamenti di Capodanno a Siracusa - le critiche di 'Noi con Salvini' : ...solo su percentuali sugli spettacoli a beneficio dei privati che gestiscono anche l'attività teatrale? Sarebbe interessante anche rendicontare quanto incassato sin qui con convegni e spettacoli e se ...

Capodanno : Confcommercio Milano - 725 euro a persona per i viaggi : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - viaggi a Capodanno per oltre 710mila persone a Milano, Monza Brianza e Lodi, con un incremento, rispetto al 2016, dell’1,2% e una spesa media procapite di 725 euro (maggiore del 20% di quella nazionale). Lo stima l’Ufficio studi di Confcommercio Milano. Sarà, invece, di

Renzo Arbore sta male : annullato il concerto di Capodanno : Come sta Renzo Arbore? Ecco cosa è successo al cantante Problemi di salute per Renzo Arbore. Il popolare cantante è stato costretto ad annullare il concerto di Capodanno previsto al PalaEvangelisti di Perugia. Cosa è successo all’artista? L’ottantenne ha avuto una sciatalgia che dovrà curare con la massima attenzione nei prossimi giorni. Dovrà stare a […] L'articolo Renzo Arbore sta male: annullato il concerto di Capodanno ...