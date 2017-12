Capodanno | cenone in casa per 2 italiani su 3 con spesa media di 88 euro a

Capodanno 2018 Forlì : cenone e musica al Naima Club : Per Capodanno 2018 Forlì festeggia al Naima Club di Forlì (via Somalia 2) con cenone e i grandi successi anni 70 e 80. Tra vinili originali e musica live con il Gruppo 70 Mi Dà 80 si festeggerà la notte più lunga dell’anno. Il cenone è a buffet imperiale, con tante specialità dello chef Vito Longo. Il Grande Capodanno Area 70 si avvale della collaborazione conThe Magic Disco Machine. Vediamo di seguito i dettagli. SCOPRI ...

Capodanno - Coldiretti : per il cenone si spenderanno 88 euro a famiglia : Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 88 euro in media a famiglia, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del Capodanno per il quale si prevede che quasi due italiani su tre (64%) consumeranno nelle case, proprie o di parenti e amici, il cenone di fine anno mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi. Lo spumante – ...

Capodanno 2018 Forlì : cenone e musica al Naima Club : Per Capodanno 2018 Forlì festeggia al Naima Club di Forlì (via Somalia 2) con cenone e i grandi successi anni 70 e 80. Tra vinili originali e musica live con il Gruppo 70 Mi Dà 80 si festeggerà la notte più lunga dell’anno. Il cenone è a buffet imperiale, con tante specialità dello chef Vito Longo. Il Grande Capodanno Area 70 si avvale della collaborazione conThe Magic Disco Machine. Vediamo di seguito i dettagli. SCOPRI ...

Menu da 'collezione' per il gran cenone di Capodanno al Casinò Campione d'Italia : Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Il nostro foie gras alla vaniglia, vin santo e pistacchi, composta di frutta secca, fiori di sale dalla camargue", ah, e "pane rustico tostato". L'entrée si annuncia all'...

Capodanno : 6 italiani su 10 brinderanno a casa - 2.1 miliardi per il cenone : Secondo il Centro Studi di Confcooperative saranno 6 su 10 gli italiani che aspetteranno a casa il rintocco della mezzanotte per brindare al 2018. Il brindisi, prosegue l’associazione, vedrà il trionfo delle bollicine italiane, vere autentiche superstar con 33 milioni di bottiglie di spumante e prosecco made in Italy, che saranno stappate a Capodanno (oltre ai 37 milioni stappate a Natale), pari un + 11% rispetto allo scorso anno. Gli ...

Cenone di Capodanno : budget medio di 116 euro a famiglia - il 13% in più rispetto allo scorso anno : Per il Cenone di San Silvestro si prevede un budget medio di 116 euro a famiglia, il 13% in più rispetto allo scorso anno ed il più alto degli ultimi cinque anni, per una spesa complessiva che sfiora i 3 miliardi di euro: il dato emerge dalla consueta indagine Confesercenti su acquisti e vacanze di Capodanno, svolta in collaborazione con Swg su un panel di 3000 consumatori. A trainare la crescita del budget per il Cenone sono le regioni ...

Capodanno : per il cenone sulle tavole piemontesi trionfa il pesce di lago : Per il tradizionale cenone di Capodanno il pesce è il grande protagonista delle tavole degli italiani: Coldiretti ImpresaPesca stima un aumento dei consumi del 5% rispetto allo scorso anno. sulle tavole piemontesi arriva il pesce delle imprese di Coldiretti del lago Maggiore, secondo lago italiano per superficie, che in questo periodo dell’anno offre la trota di lago, il persico, il lucioperca, il luccio ed il gardon che possono essere ...

Capodanno a Milano : cenone e arte circense : Speciale Capodanno a Milano: cenone e arte circense, L’evento si svolgerà nel tendone del circo stabile di Paride Orfei a Peschiera Borromeo.

Monza Capodanno alternativo non con il solito cenone : Dopo gli spettacoli si festeggerà tutti insieme con gli artisti, con il panettone e pandoro, le bollicine e pure musica. Biassono, a Capodanno si pattina L'arrivo del nuovo anno si festeggia in ...