Capodanno | botti illegali | oltre 15 mila chili sequestrati in tutta Italia

Animali e botti di Capodanno Le dieci regole per difenderli : Negli ultimi quattro anni grazie all'aumento dei provvedimenti comunali che hanno vietato botti e spettacoli pirotecnici, vi è stata una drastica diminuzione degli incidenti, osserva la Lav in una ...

Botti di Capodanno 2018 - oltre 15mila chili sequestrati. I video-tutorial della Polizia : Roma, 30 dicembre 2018 - Come ogni fine-dicembre, arriva il classico bollettino dei Botti di capodanno sequestrati dalle forze dell'ordine. I numeri, come sempre, sono importanti: il Dipartimento ...

Capodanno - sequestrati 2600 kg polvere sparo e migliaia di botti : La polizia di Stato ha sequestrato oltre 2.800 proiettili, più di 2mila chili di prodotti esplodenti classificati, 2.300 chili di giochi pirotecnici marcati Comunità Europea e oltre 11mila pezzi non ...

Capodanno - Lav : ecco come proteggere gli animali dai botti : Capodanno è la festa dei fuochi d’artificio e dei botti: passione di molti, incubo per gli animali. Alcuni Comuni hanno vietato petardi e fuochi d’artificio, ma non tutti, e spesso il bando non viene rispettato. Per questo la Lega anti vivisezione, oltre a appellarsi al senso di responsabilità dei cittadini perché non mettano a repentaglio la sicurezza, di persone e animali, fornisce alcuni consigli per proteggere cani, gatti e tutte ...

Capodanno a Torino. I botti spaventano gli animali… e non solo : Gli agenti del Nucleo di Polizia Commerciale e Amministrativa della Polizia Municipale di Torino hanno sequestrato in strada Settimo 7 kg di articoli pirotecnici posseduti da una persona titolare di autorizzazione itinerante. I controlli sono mirati alla sicurezza e alla prevenzione di…Continua a leggere →

Capodanno - Lav : ”Vietare i botti in tutti i Comuni” : Emanare un provvedimento che vieti l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale: questa è la richiesta della Lav ai Comuni che non lo avessero fatto per tutelare gli animali e salvaguardare l’incolumità delle persone. Il fragore dei botti, ricorda la Lav, scatena negli animali una naturale reazione di spavento e li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli ...

La Lav chiede lo stop ai botti di Capodanno dannosi per gli animali - : La Lega Antivivisezione ha invitato i Comuni ad adottare provvedimenti affinché i festeggiamenti di fine anno non causino conseguenze troppo dannose per gli amici a quattro zampe

Botti di Capodanno - divieti e appelli : Sarebbe altresì importante che venissero previsti incentivi per quanti organizzano spettacoli pirotecnici solamente luminosi, senza la necessità di usare congegni esplodenti: in questo modo si ...

Botti di Capodanno 2018 : bomba di Kim 'o coreano - 900 sequestri a Napoli : Cronaca ultime notizie: bomba a Napoli, un morto. La ricostruzione Botti di Capodanno 2018: parla Luigi Di Lauro, artificiere I sequestri di fuochi illegali e pericolosi sono ormai una consuetudine ...

Come proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno

Capodanno - Coldiretti : 65 milioni di bottiglie di spumante italiano : Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domanda dello spumante italiano con circa 65 milioni di tappi di spumante stappati solo in Italia, in aumento dell’8% rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che nove italiani su 10 (90%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy a fine anno secondo l’indagine fatta l’Istituto Ixe’. All’aumento della domanda – sottolinea la Coldiretti – fa da ...

Capodanno : Raggi - ordinanza anti-botti : ROMA, 29 DIC - "Si", ci sarà un'ordinanza anti-botti per Capodanno. "Gli uffici stanno lavorando come accade anche in altre città italiane", lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine ...

No a bottiglie - bicchieri di vetro e lattine. Il Capodanno dei divieti a Genova | : Dalle 20 provvedimenti molto restrittivi in vista delle feste di fine anno per evitare lo spargimento di cocci di vetro. Tutto esaurito per i Rolli e negli alberghi.

