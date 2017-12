Capodanno a Roma | Raggi firma ordinanza che vieta i botti

Capodanno senza botti a Roma : A Roma sarà possibile festeggiare per 24 ore il nuovo anno divertendosi senza botti grazie a oltre 100 performance che coinvolgeranno 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo". "A causa dell'udito ...

Capodanno senza botti a Roma : Roma, 30 dic. (AdnKronos) - Firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi l'ordinanza che vieta i botti di fine anno. Il divieto, rende noto il Campidoglio, riguarda l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, razzi e in genere di tutti i prodotti che hanno effetto di scoppio, crepitante e fischiante

La Raggi spegne Roma No ai botti di Capodanno : Vietati i consueti botti di fien anno a Roma. A deciderlo la Giunta capitolina guidata dal sindaco Raggi con un'ordinanza. Il divieto riguarderà i fuochi artificiali, i petardi, i razzi e tutti "i prodotti che hanno effetto scoppio crepitante o fischiante". Il divieto riguarderà una fascia oraria che va dalla mezzanotte del 31 dicembre a quella dell'1 gennaio 2018. Si salveranno solo bengala, fontane, bacchette ...

A Roma un Capodanno blindato : "Massimo impegno di ogni singolo operatore, straordinaria attenzione nel controllo del territorio e presidio capillare nelle zone di concentrazione di persone". Sono gli obbiettivi fissati dal ...

Roma - Capodanno blindato : 1.200 agenti in strada e 20 varchi di controllo : Ultima ordinanza anti-botti nella Capitale, dal prossimo anno farà parte (in modo permanente) del nuovo regolamento di polizia urbana. varchi con metal detector al Circo Massimo (e doppia cinturazione ...

Capodanno a Roma - strade chiuse e deviazioni : ecco la mappa : Al via da domani le kermesse di Capodanno: non mancheranno disagi per strade chiuse e deviazioni. ecco la mappa e le limitazioni orarie.

Capodanno a Roma - tutti gli eventi : dal Circo Massimo all'Eur una festa lunga 48 ore : Due giorni di festa ma anche di disagi per i Romani in occasione del Capodanno. E se dal comando di via della Consolazione, i vigili urbani garantiscono che non si ripeterà il forfait della notte di ...

Fedez a Parma - il Capodanno 'diffuso' a Roma - Fabri Fibra e Carboni a Milano : Ancora non avete deciso come trascorrere la notte di Capodanno? Sono cambiati i vostri programmi all'ultimo momento? Ecco una guida delle principali città italiane con concerti e spettacoli per la notte di San Silvestro. Maratea L'Anno che verrà , la tradizionale festa del Capodanno di Rai1 sarà in diretta, per la prima volta, da Maratea. Nel cast Al Bano e Romina Power di ...

Capodanno sicuro : a Roma 20 varchi col metal detector : Per San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno

