: Candreva replica ai fischi con insulti e sputi, ma poi chiarisce: «Niente contro i tifosi» - IlmsgitSport : Candreva replica ai fischi con insulti e sputi, ma poi chiarisce: «Niente contro i tifosi» - ilmessaggeroit : Candreva replica ai fischi con insulti e sputi, ma poi chiarisce: «Niente contro i tifosi» -

Leggi la notizia su sport.ilmessaggero

(Di sabato 30 dicembre 2017) 'Su una palla lunga ho detto un'imprecazione e ho sputato ma come può capitare a chi sta correndo, un'imprecazione solo per non essere arrivato sulla palla. Nulla a che fare cono altro. Giusto ...