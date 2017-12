: 'Preparava un attacco con spari ed esplosione il giorno di #Natale al parco commerciale Pier 39 di San Francisco',… - Atlantide4world : 'Preparava un attacco con spari ed esplosione il giorno di #Natale al parco commerciale Pier 39 di San Francisco',… -

Sparatoria in uno studio legale a, in.Isono almeno due, compreso l'uomo che ha aperto il fuoco. Un'altra persona è rimasta ferita. Lo riferisce il Los Angeles Times, che cita fonti di polizia. Il fatto è avvenuto nella zona conosciuta come Bixby Knolls, a 40 km da Los Angeles. Non è ancora chiaro se il killer, ex dipendente dello studio legale, si sia suicidato o sia stato ucciso dalla polizia.(Di sabato 30 dicembre 2017)